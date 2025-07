El PSOE, sobre los cambios en la Junta: "El problema no es la portavoz, sino el gobierno"

"El problema no es quién ejerce de portavoz, sino el propio gobierno". Así ha valorado el PSOE de Extremadura los últimos cambios en el Ejecutivo autonómico, donde la consejera de Hacienda, Elena Manzano, relevará a la de Cultura, Victoria Bazaga, como portavoz. Un mandato de la presidenta María Guardiola que Manzano asume con "humildad, responsabilidad, lealtad y máximo respeto institucional", pero que para los socialistas no ayudará a resolver los problemas.

"Da igual quién explique las decisiones de la Junta de Extremadura porque el problema es que Extremadura no avanza, tenemos un gobierno vago, que no trabaja, que no tiene un proyecto claro de región", ha señalado la portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña. "El drama de esta tierra es que nadie soluciona los problemas de los extremeños", recoge en nota de prensa.

Asfixia a los ayuntamientos

"Ahí está la falta de médicos, la falta de vivienda y de soluciones a este problema, la lamentable situación de las ambulancias y la situación de la dependencia", asegura. Los socialistas reprochan además a la Junta que su "única salida" sea cargar de responsabilidades y asfixiar a los ayuntamientos de la región endosándoles cuestiones como el programa de Respiro Familiar o la climatización de los colegios".

En definitiva, Gil Rosiña ha reiterado que "el problema no es quien explique los problemas, el problema es el gobierno y una presidenta que no es capaz de dirigir la región".