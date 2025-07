Más de 3.000 millones, afectados en Extremadura por el bloqueo de la norma ‘antiapagones’

La Junta critica falta de ambición y un «privilegio» para Cataluña

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible extremeña se considera que, si bien el real decreto no convalidado «recogía algunas de las reivindicaciones hechas por Extremadura», también incluía «algunos puntos con los que no estamos de acuerdo». Asimismo, se esgrime que el texto «podría ser más ambicioso en lo que respecta a infraestructuras de transporte y distribución». En lo que se refiere a los puntos «con los que no estamos de acuerdo» se cita una disposición adicional que introducía «un privilegio para Cataluña en forma de compensación de costes de gestión de purines». «Esto también afecta a otras comunidades pero solo se introduce para Cataluña, haciendo un agravio comparativo. Es algo, asimismo, que nada tiene que ver con la cuestión del real decreto y que supone un privilegio para una comunidad a costa de otras», se arguye.