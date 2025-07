Gallardo denuncia el "hachazo" de la derecha europea al campo extremeño y exige la retirada de la PAC

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha denunciado este miércoles en Valdelacalzada el "hachazo sin precedentes" que el PP está preparando desde Bruselas al campo extremeño, con una propuesta de recorte del 20% en la Política Agraria Común (PAC) que "pondrá en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en nuestra tierra".

En una vista a la central hortofrutícola Explum, Gallardo ha sido tajante al afirmar que "el campo no puede pagar la ideología de la derecha". "Lo que plantea el PP en Europa no es un error, es una decisión ideológica. Una agresión directa al mundo rural y a la cohesión territorial que tanto necesita Extremadura", ha afirmado. Avanza que el PSOE votará en contra de cualquier intento de recortar la PAC y ha exigido la retirada inmediata de la propuesta porque "el futuro del campo extremeño no puede hipotecarse por las políticas de austeridad de la derecha europea".

Campaña de fruta

Con respecto a la campaña de la recogida de la fruta en Extremadura, Gallardo ha advertido que una de las principales preocupaciones del sector es la falta de mano de obra, que compromete el desarrollo de las labores propias de estas fechas en las explotaciones mientras el gobierno del PP en Extremadura "hace como si el problema no existiera".

En este sentido, el líder socialista ha criticado la "errónea decisión" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de suprimir el Plan Estratégico de la Fruta, impulsado por los socialistas, que considera un ejemplo más del abandono que sufre el campo extremeño. "El sector necesita planificación, interlocución y soluciones. Y eso solo se logra escuchando, no desmantelando", advierte.

Aranceles

Por último, con respecto a los aranceles (del 15% o del 50% en algunos casos) que Estados Unidos va a imponer a Europa, Gallardo se ha mostrado en contra de su aplicación. "Es un mal acuerdo, no nos gusta. Es una mala noticia. Y mi pregunta es: Aparte de decir que no le gusta, ¿qué va a hacer la Junta? Lo único que ha hecho Guardiola ha sido votar no a las propuestas del PSOE para ayudar a los empresarios y trabajadores", ha criticado.

Ha recordado que Guardiola ha dicho que "no a la petición del PSOE de establecer de ayudas directas, no a abrir nuevas vías de comercialización y no a ayudar a los trabajadores afectados por posibles Ertes". En cambio, ha lamentado que solo hizo anuncios vacíos en el Debate sobre el Estado de la Región de los que "ni uno solo se ha convertido en realidad, mientras las empresas ven como dentro de unas horas les van a empezar a castigar con aranceles injustos".