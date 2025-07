La Junta recomienda vacunar frente a la lengua azul tras confirmar dos nuevos focos en Castuera y Don Benito

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha declarado dos nuevos focos de lengua azul en Extremadura: uno del serotipo 3 en la zona de Castuera y otro del 8 en Don Benito, que se suma al ya detectado en la comarca de Navalmoral de la Mata. La Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) ha confirmado este miércoles ambos brotes, por lo que desde la Junta de Extremadura aconsejan a todos los ganaderos seguir vacunando. "Es la mejor manera de prevenir la enfermedad", ha señalado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán.

El Ejecutivo autonómico ya avisó que 2025 iba a ser un año complicado para la cabaña ganadera por el repunte de la lengua azul, una enfermedad vírica que afecta fundamentalmente al ganado ovino, bovino y caprino. Desde la reaparición del virus en septiembre de 2024, en Extremadura se han declarado un millar de explotaciones afectadas y se han perdido más de 4.300 ovejas.

Andrés Rodríguez

Vacunación

Debido a la falta de estoc en los laboratorios, la vacunación no es obligatoria para las explotaciones ganaderas, pero la Junta de Extremadura la sigue recomendando a todos los animales. "Nosotros hemos seguido comprando vacunas de todos los serotipos, de tal forma que aconsejamos la vacunación y todo aquel que quiera vacunar tiene a su disposición esta vacuna", ha incidido Morán.

Por su parte, el director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez Medina, ha precisado en declaraciones recogidas por Efe que ya no se tienen que declarar los focos de lengua azul con la misma metodología que se hacía el pasado año debido a los cambios introducidos en la normativa aplicable contra esta enfermedad.

De acuerdo con las directrices del Ministerio, en el momento que se detecte un foco por provincia, se considerará que la enfermedad ya está presente en ese territorio "y las indicaciones es no seguir tomando muestras ni declarando focos". De este modo, ha precisado, "que no se sigan comunicando focos no significa que no los haya", sino que no existe esa obligación procedimental de tener que declararlos.

Críticas del PSOE

Benítez Medina se ha expresado así después de que el PSOE de Extremadura haya denunciado la presencia de focos sospechosos de lengua azul en Extremadura ante "la peligrosa inacción y el silencio" de la Junta de Extremadura. Estos nuevos focos, según los socialistas, están apareciendo en explotaciones ganaderas de La Siberia y La Serena, zonas en las que ya se había vacunado frente a cuatro serotipos.

Según las cifras que el PSOE ha recopilado en zonas como Castuera, Peñalsordo y Cabeza del Buey, podría haber más de 30 focos de lengua azul de los que la Junta tiene constancia, pero no está adoptando ningún tipo de medida.