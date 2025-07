El PSOE denuncia el "caos sanitario" de los pueblos por la falta de médicos

El PSOE de Extremadura ha denunciado este jueves el "caos sanitario" que la región está sufriendo este verano por la falta de médicos, con numerosos pueblos en los que no hay consultas varios días a la semana y otros, como el caso de Hervás, donde la espera para una consulta es de hasta 12 días. "En Madrigalejo hay vecinos que ya lo que hacen es llamar directamente al 112", afirma la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña.

Según el PSOE, esta situación no se debe a un problema de dinero, sino a la gestión y el modelo sanitario de una consejera "trilera", en referencia a Sara García Espada. Frente a unos datos de listas de espera "maquillados", Gil Rosiña ha defendido que "el termómetro de la realidad es el de los alcaldes y alcaldesas de Extremadura, que sufren la incertidumbre de tener al frente de la sanidad un auténtico caos, una falta de diligencia y una falta de gestión como nunca antes se había conocido".

Pueblos sin médico

A modo de ejemplo, la portavoz socialista ha dicho que actualmente "no hay médico" en las poblaciones de Aldeanueva del Camino, Segura de Toro y Casas del Monte; en Abertura hay "uno o dos días a la semana" y en otros pueblos, "cuando los vecinos van al médico, en la puerta del consultorio, se encuentran ese mismo día un papel que dice que no hay médico".

En Hervás, un pueblo turístico de Extremadura, si te pones enfermo, "los 12 días no hay quien te los quite para que te atienda el médico", mientras que en Madrigalejo tienen médico "un día sí, un día no, cuatro horas y hay vecinos que ya lo que hacen es llamar al 112". Según Gil Rosiña, esta falta de previsión y planificación para la atención sanitaria en verano está afectando sobre todo a la provincia de Cáceres, que tiene municipios más pequeños, aunque en Badajoz la situación tampoco es mucho mejor.

Actualmente "es casi imposible" hacerse una analítica en Fregenal de la Sierra, a lo que se unen los "15 días de espera para que te atienda el médico en Villanueva del Fresno o 15 días incluso para recetas en Pueblonuevo del Guadiana". "Ayer mismo a una vecina de Almendralejo le daban cita para el 19 de septiembre para hacerse una radiografía porque resulta que hace dos meses que el aparato de rayos está estropeado", ha asegurado.

Problema de gestión

Para Gil Rosiña, este descontrol no se debe a un problema económico, porque el Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene "prácticamente los mismos dineros que tenía con los socialistas". "Lo que no tiene son los mismos gestores ni el mismo modelo sanitario", ha dicho tras criticar que la Junta de Extremadura no haya respondido aún al PSOE en sede parlamentaria por los cupos sanitarios de Atención Primaria o las sustituciones de verano.

"Le pedimos a María Guardiola una cuestión muy sencilla para que la pueda reflexionar este verano. Deje de jugar con la salud de los extremeños y las extremeñas y haga cuantos cambios tenga que hacer. Ponga orden y concierto en un Servicio Extremeño de Salud que se nos cae a cachos", ha concluido Gil Rosiña.

Jorge Valiente

Respuesta del PP

En respuesta, el diputado del PP Manuel Lozano ha asegurado que estas acusaciones están "llenas de mentiras y falsedades", ya que la sanidad pública está ahora "mucho mejor" que con el PSOE. "Les duele que las listas de espera vayan mejorando y los datos sean cada vez mejores", ha apuntado el popular.

"Parece que el Partido Socialista nunca ha gobernado en Extremadura. (Con ellos) toda la situación era idílica, cuando en realidad, se estaba a la cola en casi todos los indicadores, también en materia sanitaria. "Extremadura está despegando ahora. Tenemos más médicos, tenemos más recursos, la gente quiere quedarse en Extremadura y, por tanto, creo que la sanidad en Extremadura está ahora mucho mejor que cuando la dejó el gobierno socialista", ha reiterado Lozano.