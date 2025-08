Vox elude responsabilidades tras la renuncia de Higuero y el PSOE habla de "colapso institucional"

"No era consejero de Vox, era consejero de María Guardiola". La formación de Santiago Abascal elude asumir responsabilidades tras la dimisión de Ignacio Higuero por falsear su currículum y recuerda que fue él mismo quien, hace ya más de un año, decidió romper su carnet de Vox para afiliarse al PP cuando se dinamitó la coalición de gobierno. Por tanto, Vox considera que corresponde "a la presidenta de la Junta, al PP o al propio Higuero" explicar a los extremeños los motivos de su salida.

"El Grupo Parlamentario Vox no valorará la dimisión o cese del consejero", repite la formación después de conocerse que Higuero se atribuye en su currículum una licenciatura en Marketing que no ha podido certificar. Este jueves por la tarde presentó su dimisión por carta a Guardiola "para no empañar el buen hacer del Gobierno a tenor de las informaciones aparecidas en prensa", un comportamiento que desde el PP de Extremadura defienden como "una lección de ejemplaridad a toda la clase política".

El portavoz del Partido Popular extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, atiende a los medios frente a la Asamblea de Extremadura / PP DE EXTREMADURA

"Lección de ejemplaridad"

En declaraciones a los medios este viernes, el portavoz de los populares, José Ángel Sánchez Juliá, ha reconocido que Higuero ha cometido un error, pero considera que la decisión voluntaria de presentar la dimisión como consejero le honra. "Cuando alguien comete un error, lo reconoce y presenta su dimisión, asume sus responsabilidades", ha replicado tras recordar que para acceder a la política no se exige titulación alguna. "Lo importante es el servicio público y el trabajo que uno hace", afirma.

Por ello, el PP considera que al igual que ha hecho Ignacio Higuero, ahora tienen que presentar su dimisión "todos aquellos que hayan mentido", en referencia al secretario provincial del PSOE de Badajoz, Manuel Borrego, cuyo título de ingeniero químico también está en entredicho.

"No es el mismo caso. Los estudios de Manuel Borrego están cursados y están pendientes de una tramitación administrativa. En del señor Higuero no existía la titulación y él lo ha mantenido", replica el secretario de Organización del PSOE, Manuel Mejías.

"Colapso institucional"

En rueda de prensa, el socialista ha asegurado que Guardiola ya conocía la trayectoria de Higuero y ahora ha usado la polémica como cortina de humo para cesar a alguien que ya estaba siendo "un lastre" en el Gobierno. "Pasará a la historia por haber enterrado el mayor proyecto agrario de la región (en referencia al regadío de Tierra de Barros) y haber sido el tránsfuga que se pasó del PP a Vox y quiso blanquear a la ultraderecha", afirma Mejías.

El secretario de Organización del PSOE de Extremadura, Manuel Mejías, en rueda de prensa / PSOE DE EXTREMADURA

A juicio del PSOE, la marcha del consejero responsable del Infoex en mitad de la extinción del gran incendio de Las Hurdes evidencia el "colapso institucional" del Ejecutivo de Guardiola, "la grave crisis interna y el desgobierno que sufre la Junta de Extremadura". "No es un hecho aislado, los ejemplos se acumulan", afirma tras recordar los sucesivos relevos en el Servicio Extremeño de Salud, la dirección de Feval o el cese del director general de Turismo por "romper una botella contra un vecino en un bar".

Y haciendo gala de la ejemplaridad de la que presume el PP, Mejías ha insistido también en el cese de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, "por ser titular de una parcela de un pozo ilegal en un acuífero sobreexplotado".

Campaña de incendios

Unidas por Extremadura ha mostrado su preocupación ante la dimisión de Ignacio Higuero como consejero de Gestión Forestal en "plena temporada alta de incendios". "Ha mentido en una cosa absurda e innecesaria. En política no hace falta tener una titulación, pero sí que hay que ser honesto", ha recordado el diputado Joaquín Macías.

El diputado de Unidas por Extremadura joaquín Macías en una foto de archivo / UNIDAS POR EXTREMADURA

La formación ha recordado que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural no es más que "un trozo de la de Agricultura", una cesión del PP a Vox para apoyar la investidura de Guardiola. En tan solo dos años va a tener tres consejeros, lo que para Unidas demuestra "la situación inestable del Ejecutivo". Macías apunta además que con la designación de Francisco José Ramírez como nuevo consejero, Guardiola demuestra "que está obsesionada con la caza y la pesca, como si fueran los principales problemas de Extremadura".