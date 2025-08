Vuelven a casa los vecinos de Avellanar y se estabiliza por completo el incendio de Las Hurdes tras 75 horas de lucha

2.800 hectáreas en 34,5 kilómetros de superficie. Es el balance del incendio de «gran intensidad» que ha azotado los montes de Las Hurdes desde el mediodía del pasado martes. Anoche, casi a las 20.30 horas, llegaba la noticia más esperada: el fuego se encontraba estabilizado al completo tras 75 horas de lucha por todos los medios posibles, incluso los más rudimentarios en zonas muy agrestes. La conclusión es compartida: podría haber sido una desgracia mucho mayor en un terreno tan complicado como Las Hurdes, si el operativo no hubiera actuado tan rápido y tan coordinado entre las distintas administraciones (Gobierno, Junta, diputaciones, ayuntamientos…).

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, que ha comandado el CECOPI, reiteró anoche el agradecimiento por esta labor a los bomberos del Plan Infoex, las BRIF de Pinofranqueado y Cuenca, y la UME, que han sumado 400 efectivos diarios contra el fuego, apoyados por veinte medios aéreos. Pero además, han colaborado los parques de bomberos de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Guarda Civil (se han desplegado medio centenar de efectivos), Agentes del Medio Natural, Protección Civil, personal de sala del 112, Cruz Roja, psicólogas, trabajadoras sociales, la Aemet, el Plan Infoca y el personal de la residencia de Caminomorisco, donde han estado evacuados vecinos de las alquerías de Cambrón, Dehesilla, Huerta, Avellanar, Robledo, Mesegal y de una zona periurbana de Caminomorisco (unas 200 personas han tenido que dejar sus casas estos días).

Los vecinos de Avellanar regresan a casa

A primera hora de este sábado, la Junta de Extremadura ha comunicado que los vecinos de Avellanar que permanecían evacuados desde el martes ya pueden regresar a sus hogares, ya que, esa zona está "totalmente controlada". Aun así, el incendio todavía no está controlado al 100% (podría lograrse este fin de semana según las previsiones), ni mucho menos extinguido, para lo que se necesitarán días, según explica el consejero. Por ello, aunque se ha desactivado por completo el Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales, y se ha replegado el puesto de mando avanzado, todavía se mantiene el nivel 1 del Plan Infoex.

De hecho, el operativo advierte de la probabilidad de rebrotes del fuego en algunos puntos, aunque pide tranquilidad a la población, «porque se han tendido muy bien las líneas de contención», explica el consejero. Además, los profesionales continuarán durante días a pie de monte.

Así se está desarrollando el incendio en Las Hurdes / Toni Gudiel

Tres trabajadores cursan baja

Los trabajos han sido muy tediosos, especialmente en la última línea de contención, en el flanco de Avellanar, el más peligroso, donde se ha trabajado palmo a palmo al no poder entrar las máquinas, con mangueras de hasta 2 kilómetros. Tres trabajadores han cursado baja, aunque su estado no es grave. Abel Bautista recuerda que «se juegan la vida» y afirma que «no hay palabras de agradecimiento», porque llegaron a frenar las llamas junto a las viviendas. El fuego no ha causado daños personales y ningún vecino ha perdido bienes.

La que sí ha quedado afectada ha sido la red de abastecimiento de Caminomorisco, al quemarse un tramo desde el pantano al depósito. La Diputación de Cáceres abastece el pueblo con cisternas, ha trasladado numerosos palés de agua y espera concluir las obras de restitución de conductos el domingo o el lunes.