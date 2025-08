La incorporación de los ATE-Cuidadores a los colegios se retrasa al 11 de septiembre

El sindicato UGT ha denunciado la discriminación que supone que los ATEs-Cuidadores y e intérpretes de lengua de signos que han conseguido plaza en los centros educativos (excepto los de educación especial) no se vaya a realizar hasta el 11 de septiembre, con el perjuicio que esto supone para el alumnado más vulnerable. "Esta decisión supone una discriminación injustificada entre profesionales y perjudica directamente al alumnado con mayores necesidades de apoyo", indica UGT.

El Diario Oficial de Extremadura publicó este miércoles la adjudicación de puestos a las personas seleccionadas en las pruebas selectivas convocadas el 23 de diciembre de 2022, en el marco de los procesos de estabilización destinados a reducir la temporalidad en el empleo público. La resolución dispone que los contratos del personal laboral fijo se formalicen con fecha de 1 de septiembre de 2025, pero quienes hayan sido asignados a centros educativos de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional no se incorporarán a sus puestos hasta el 11 de septiembre, fecha de inicio del curso escolar.

Discriminación "injustificable"

Para UGT, es "injustificable" que se produzca esta discriminación entre las propias personas adjudicatarias, cuando en las bases de los procesos y en el propio concurso de traslados se establecía claramente el 1 de septiembre como fecha de toma de posesión de los nuevos destinos.

Asegura que "lo más incongruente y sorprendente" es que, en anteriores ocasiones, la administración ha argumentado el retraso en la incorporación de estas categorías "en pro del bien del niño", evitando que se produjeran cambios a mitad de curso para no desorientar al alumnado más vulnerable.

Sin embargo, en esta ocasión se pretende que los trabajadores se incorporen el mismo día que comienza el periodo lectivo, sin posibilidad de conocer previamente a los menores asignados, analizar sus expedientes, detectar sus necesidades específicas o establecer contacto con sus familias o tutores legales.

Repesca de vacantes

Además, critica que esta decisión no ha sido consensuada con las organizaciones sindicales, que en su momento se manifestaron en contra, advirtiendo de las consecuencias. A ello se añade que los procesos no han finalizado y será necesario realizar una repesca para cubrir casi un centenar de plazas vacantes, que aún no cuenta con fecha oficial.

Por ello, exigen que se rectifique esta medida y que se garantice una incorporación ordenada, igualitaria y coherente con los compromisos adquiridos, para asegurar que el alumnado vulnerable reciba desde el primer día la atención adecuada.