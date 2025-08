Psicología por correspondencia

Quién no ha visto por casa de los abuelos algún fascículo o carpeta de un curso de inglés, mecanografía o electricidad de CCC o CEAC? Era la formación por correspondencia, y llegó a España sobre los años 40 como un formato de educación privada, curiosamente destinada a los hogares más modestos que, por entonces, eran casi todos.

CCC (Centro de Cursos por Correspondencia) y CEAC (Centro de Estudios y Asesoramiento Científico) ofrecieron formación a distancia a través del correo postal. En una España marcada por la posguerra y la escasez de recursos, estos cursos permitían aprender desde casa, sin necesidad de acudir a un centro educativo. Se enviaban materiales impresos, discos fonográficos, casetes, vídeos y más adelante CD-ROMs y DVDs.

Hasta aquí suena fenomenal, pero ya le chirriará algo en la cabeza al querido lector, y es que la formación por correspondencia ha sido siempre observada como formación deficiente o, como poco, objeto de mofa. Durante años, estos cursos fueron vistos con cierto recelo. Se les acusaba de ofrecer títulos sin validez oficial, de tener un enfoque comercial agresivo y de no garantizar salidas laborales. Ciertamente los diplomas de CCC o CEAC eran, y son, un documento privado sin la menor validez para incorporar a un currículum reglado, y de ahí que el que sea algo chapuzas en su oficio, es que lo ha aprendido por correspondencia, como se suele decir.

El nuevo CCC y CEAC: Youtube

Pues hay un curso que ha desbancado al resto en matriculados, doctorcillos y catedráticos sin despacho, y es el de Psicología. Huelga decir que una nueva plataforma de autoaprendizaje ha suplantado a las mencionadas, irguiéndose como la gran academia para aprender Psicología sin salir de casa y en pocos meses: YouTube.

La Psicología ha pasado de ser un saber reservado al mundo académico o profesional a un subgénero de contenidos en redes sociales como youtube o tik tok, quizá uno de los más exitosos. La colección de cantamañanas explicando trastornos mentales, técnicas de terapia, rasgos de personalidad o consejos para ‘sanar heridas emocionales’ está ayudando nada, o cero, a la epidemia de salud mental que nos asola, y de la que poco se habla, efectivamente, —porque no interesa— como dice tu cuñado.

La punta del iceberg

En honor a la verdad existen profesionales acreditados que a través de estas aplicaciones, incluso en formatos muy breves y, por tanto, condensados, difunden contenido de calidad que puede ayudarnos a entendernos mejor, gestionar nuestras emociones y mejorar nuestras relaciones. Siendo ésta la punta del iceberg de los psicólogos online, por debajo de la línea de flotación amasan fortunas una morralla de charlatanes que, con más verborrea y zalamería, solapan a los serios.

Está nuestro querido Zoilo sentado en la mesa camilla de vuestros suegros, muy ensimismado con el móvil, y Youtube le recomienda a un psicólogo de Zamora explicando muy serio la teoría del aprendizaje social; y en la ventanita de al lado le sale un psicóloco argentino con un título tipo ‘Todos son imbéciles menos tú’. ¿A quién crees que elegirá? Huye a casa, con la digestión del cocido a medias, porque cuando acabe el vídeo de 4 minutos, el primer ejemplo de que todo el mundo es tonto menos él, eres tú, compañerito del alma (tan temprano).

Sonar a chotis

Esto que suena a chotis, es la realidad de esta nueva psicología amateur: hay narcisos —o narcisistas mejor dicho— de todos los tipos. No paro de escuchar por todas partes que si fulanita es una psicópata o que si menganito es un narcisista. De vez en cuando aparece por ahí un bipolar o dos, depende del curso de psicología de chichinabo que esté cursando el que diagnostica.

Como a mí lo de narcisista, o narciso, me recuerda muchísimo al genero chico, pido al lector que el último párrafo lo lea en tono de chotis, como un chulapo:

«Mira, chaval, que ir por ahí soltando diagnósticos de trastornos mentales sin tener ni idea es como pretender dirigir la banda del Cristo Negro sin saber que es la batuta. Que tú has visto cuatro vídeos en YouTube y te piensas que eso te convierte en psicólogo, pero ni aunque hicieras prácticas en San Blas repartiendo abrazos lo arreglas. Esto de decir ‘tengo ansiedad porque me agobio cuando no hay café’ o que tu colega ‘es bipolar porque ayer estaba contento y hoy le duele la cabeza’... eso es un lío. Que luego acabamos confundiendo el cuidado de la mente con el postureo del vermú, y lo que debería ser conversación seria se convierte en charleta de terraza en la Conce. Así, colega, no ayudamos a nadie: ni al que sufre, ni al que escucha».

El autor es abogado, director de Dereccho Abogados en Cáceres y presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex)

