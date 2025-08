¿Y si una jornada más de caza cambia tu vida para siempre?

Cada temporada, miles de cazadores salimos al campo con una pasión que nos define. Nos levantamos de madrugada, revisamos el equipo, preparamos el arma y salimos a disfrutar de una jornada que nunca está exenta de riesgos. Pero ¿llevamos lo más importante?.

La mayoría contrata un seguro de caza porque es obligatorio. Porque así lo exige la ley. Pero lo que muchos no saben es que ese seguro mínimo solo cubre lo justo, y cuando de verdad ocurre algo grave, las consecuencias pueden ser irreversibles. No solo para ti como cazador, sino también para tu familia, tu patrimonio y tu calidad de vida.

Un disparo accidental. Una caída en terreno abrupto. Una lesión grave. ¿Estás protegido si el daño supera los 90.000 euros que cubre el seguro obligatorio? NO ¿Estás cubierto si tú eres quien sufre el accidente y necesitas una larga recuperación o quedas con una invalidez permanente? NO Fedexcaza

La realidad es que las indemnizaciones actuales por accidentes superan fácilmente los 600.000 euros. Y si no tienes contratadas coberturas voluntarias que amplíen esa protección, el coste recaerá sobre ti, sobre los tuyos y sobre tu hogar. Y no hablamos solo de dinero: hablamos de tranquilidad, de estabilidad, de no ver cómo una pasión se convierte en una tragedia.

El seguro obligatorio es como un casco sin abrochar. Te da apariencia de seguridad, pero no te protege del todo Fedexcaza

Por eso, desde la Federación Extremeña de Caza, lanzamos este mensaje: ‘Cazar asegurado no es lo mismo que estar bien asegurado’.

Aquí entra Mutuasport, la única aseguradora española especializada exclusivamente en caza. Porque no se trata de contratar por precio, sino por garantías.

Mutuasport no pertenece a un fondo ni a una multinacional, pertenece a los propios cazadores. Sus beneficios no acaban en un balance de empresa, sino en más protección, más seguridad y más apoyo al mundo cinegético.

Cazar bien asegurado es un acto de responsabilidad. Con tu vida. Con tus compañeros. Con tu familia. Con la sociedad que espera que actuemos con cabeza y con conciencia. Fedexcaza

Esta temporada, da un paso más: No contrates por cumplir. Asegúrate para vivir.

Llama a la Federación Extremeña de Caza y contrata con nosotros el mejor seguro de caza acorde a tus necesidades. Asesorate: 924 171 024