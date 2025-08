El PP exige al PSOE "presentar títulos o dimisiones" por la polémica de los currículums

El PP ha criticado este martes las "excusas baratas" del secretario de Organización del PSOE, Manuel Borrego, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, tras haber sido acusados de inflar sus currículums y ha exigido "presentar títulos o dimisiones". "Mienten y lo han hecho impunemente durante años, riéndose del esfuerzo de los demás con títulos de los que siempre se han vanagloriado y que les han abierto puertas en la política autonómica y local", afirma el portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá.

El delegado del Gobierno ha sido el último en verse salpicado por la polémica de los currículums falseados, que en Extremadura le ha costado la dimisión a Ignacio Higuero, ya exconsejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta. Higuero incluyó en su currículum una licenciatura falsa en Marketing y Quintana fue acusado de presentarse "durante 20 años" como diplomado en Derecho Tributario pese a no contar con estudios universitarios, algo que él mismo ha negado.

Ejemplaridad del PP

Borrego, por su parte, recogió en su currículum que era ingeniero químico, pero al saltar la polémica aclaró que tiene 12 créditos pendientes de "compensación curricular". "No es lo mismo ser ingeniero a que te falten 12 créditos, porque entonces no lo eres. Y no es lo mismo ser diplomado que tener un diploma", ha señalado Sánchez Juliá.

El portavoz del PP ha recordado que tanto Manuel Borrego como José Luis Quintana "están cobrando sueldos públicos y tienen cargos de representación institucional" que les obligan a asumir responsabilidades por lo ocurrido, tal y como ha hecho Higuero. "Entiendo que Miguel Ángel Gallardo estará de vacaciones, pero se puede levantar de la tumbona y tomar cartas en este asunto que afecta a su partido", afirma.

A su juicio, la polémica de los currículums inflados no es una cuestión de partidos, sino de personas. "Pero sí es una cuestión de partido qué explicaciones se piden, cómo se reacciona y qué decisiones se adoptan". "Y frente a la ejemplaridad que está demostrando el PP, nos encontramos con la connivencia, el consentimiento y el silencio cómplice del PSOE", ha concluido.