El currículum sigue persiguiendo a Quintana: Ahora niega haber dado clases en la Universidad de Extremadura

La polémica del currículum inflado sigue persiguiendo a José Luis Quintana. Tras haber sido acusado de presentarse "durante 20 años" como diplomado en Derecho Tributario, este miércoles el delegado del Gobierno ha salido al paso de nuevas informaciones que le acusan de haber impartido clases de Prácticas Jurídicas en la Universidad de Extremadura (Uex), tal y como se recogía en la reseña académica que se remitió cuando fue nombrado consejero de Agricultura en el año 2003.

Quintana, que el pasado lunes aseguró que en "ningún momento" dijo que fuera diplomado universitario, señala ahora que nunca ha dicho que diera clases de Derecho en la universidad. "Entristece un poco que yo tenga que estar siempre contestando a esto, cosas que yo jamás he dicho ni jamás lo he puesto en ningún sitio. Creo que he sido claro en este tema", ha señalado en declaraciones a los medios.

Diplomado en Derecho Tributario

El socialista se ha pronunciado así a raíz de una nueva publicación del digital Vozpópuli, "pseudomedio" al que según Quintana "le da igual que sea verdad o mentira porque el único objetivo es hacer daño y ya está". "Nunca dije que tuviera un título universitario y nunca he dicho que diera clases en la universidad", ha reiterado.

Respecto a la reseña que se envió de su currículum a los medios de comunicación cuando fue nombrado consejero en 2003, Quintana ha justificado que ni siquiera tenía gabinete entonces, porque su jefe de prensa fue nombrado un mes después.

Se trata de la tercera polémica ligada a los currículums que salta ya en Extremadura, tras la del secretario de Organización del PSOE, Manuel Borrego, que se presenta como ingeniero químico a falta de certificar 12 créditos para obtener la titulación, y la del ya exconsejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, que ha dimitido por atribuirse una licenciatura falsa en Marketing.

Asesor fiscal

Quintana cuenta con un curso de FP de segundo graco en Administración de Empresas impartido en el instituto Cuatro Caminos de Don Benito. Posteriormente trabajó durante 14 años en una asesoría fiscal, periodo en el que completó una "formación en Derecho Tributario". La Federación Politécnica Española de Diplomados (Fedine) emitió la titulación que acreditaba esta capacitación, impartida por el centro, reconocido en programas especializados en ámbito económico, jurídico, fiscal y laboral Afige.

Fedine otorga el título denominado "Diplomado en Derecho Tributario", ha incidido Quintana, tras insistir en que para realizar estos estudios "no es necesario ser universitario". Posteriormente realizó un Máster en Dirección Económica Financiera en el Centro de Estudios Financieros, curso especializado en gestión económica y financiera al cual se puede optar también "sin ser universitario".