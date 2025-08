Extremadura abre el plazo de solicitud del 'cheque bebé': 500 euros por nacimiento en pueblos de menos de 3.000 habitantes

Luz verde al 'cheque bebé' de 500 euros por nacimiento en zonas rurales. Esta ayuda que concede la Junta de Extremadura para combatir la despoblación se podrá solicitar a partir de este jueves, con la novedad de haber eliminado el requisito de renta. Además, no solo llegará a los municipios de menos de 3.000 habitantes: ahora también podrán beneficiarse las pedanías y entidades locales menores, que se quedaron fuera el año pasado.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles los requisitos y la primera convocatoria del año 2025, cuyo plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 31 de octubre para los nacimientos producidos entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, ambos inclusive. Excepcionalmente, también podrán volver a solicitar la ayuda las personas que quedaron excluidas en la convocatoria anterior por haber superado los límites de renta o residir en una pedanía, requisitos que ahora se han subsanado.

Sin límite de renta

El presupuesto es de un millón de euros, con el que se podrá llegar a 2.000 familias. El año pasado solo se beneficiaron 292 hogares y con el objetivo de aumentar esa cifra, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha introducido cambios en las bases reguladoras, que se aplicarán con carácter retroactivo para los nacimientos que se produjeron entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2024 y cumplan los demás requisitos de la convocatoria.

La primera novedad es la eliminación del criterio de renta, a lo que se suma la posibilidad de recibir el 50% de la cuantía para aquellos progenitores que tengan la custodia compartida y no vivan juntos. Además, las ayudas se ampliarán a las pedanías y entidades locales menores, que hasta ahora se habían quedado fuera. Esto supondrá unas 50 poblaciones más aproximadamente que el año pasado.

Uno de cada cinco nacimientos

Como el objetivo es llegar a un mayor número de beneficiarios, se ha procedido también a duplicar el presupuesto, que ahora se eleva hasta un millón de euros. La primera convocatoria contaba con un presupuesto de 500.000 euros, de los que finalmente apenas se ha utilizado el 30% de los fondos, ya que las ayudas concedidas durante 2024 suponen alrededor de 150.000 euros.

Estas ayudas están destinadas a las familias que viven en municipios de menos de 3.000 habitantes, un total de 329 núcleos urbanos en los que reside aproximadamente el 30% de la población extremeña y que copan uno de cada cinco nacimientos en Extremadura. La ayuda consiste en un pago único de 500 euros por familia y la primera convocatoria se aprobó no exenta de polémica en septiembre de 2024, por no incluir a las pedanías y por el alcance temporal, que no se corresponde con el año natural.

Trámite y documentación

Las solicitudes se pueden presentar por internet, a través del Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura, o bien en papel en las oficinas oficiales de Registro. Se debe presentar el Anexo I incluido en la convocatoria, DNI o tarjeta de residencia, una certificación literal electrónica de nacimiento, un certificado histórico de empadronamiento, y una declaración responsable en la que el solicitante manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos

Estas subvenciones serán compatibles con cualesquiera otras que puedan ser reconocidas para la misma finalidad por otras Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas.