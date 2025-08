Los extremeños no desactivan el 'modo trabajo': ni siquiera la mitad desconecta en vacaciones

Desconectar de verdad nada más empezar las vacaciones también puede ser un reto, y los extremeños son prueba de ello. Menos de la mitad de los empleados en Extremadura —en concreto, el 43,4%— consigue liberarse mentalmente del trabajo en sus primeros días libres, una tasa inferior a la media nacional (46,9 %).

De hecho, la región ocupa el cuarto lugar entre las comunidades donde más cuesta desactivar el 'modo trabajo' desde el primer día, solo por detrás de Murcia (41,8%), Andalucía (39,6%) e Islas Baleares (27,6%), según una encuesta elaborada por Randstad entre más de 4.300 personas en edad laboral de todo el país.

Los números a nivel nacional

A nivel nacional, el 34,2% de los profesionales necesita al menos una semana para dejar atrás el trabajo, el 14,3% hasta dos semanas y un 4,5% admite que ni siquiera después de ese tiempo consigue relajarse mentalmente. En total, más del 53% requiere más de una semana para desconectar realmente.

Además, la encuesta de Randstad revela que esta dificultad no solo está vinculada al periodo vacacional. A diario, casi cuatro de cada diez trabajadores españoles (37,7%) considera que su empresa espera que estén disponibles fuera del horario laboral, y otro 22,8% no tiene claro si esa presión existe o no. Solo el 26,9% asegura que consigue liberarse de verdad al acabar su jornada.

La situación es especialmente complicada en la Comunidad de Madrid, donde apenas una de cada cuatro personas encuestadas (24,3%) afirma no recibir ningún tipo de notificación digital fuera del horario laboral. El resto reconoce convivir con algún grado de intromisión: un 28,8% rara vez, un 30,6% de forma ocasional, un 12,4% con frecuencia y un 4,3% de manera constante.

Estas interrupciones no solo implican notificaciones: también existe una expectativa generalizada de disponibilidad permanente, lo que contribuye al agotamiento emocional y la fatiga acumulada, factores que pueden desembocar en trastornos de salud mental, advierte Randstad.

Diferencias entre sectores

La capacidad de desconectar del trabajo varía notablemente según el sector profesional. Los trabajadores de la educación, la sanidad y el transporte y la logística son los que más dificultades encuentran durante las vacaciones.

En el sector educativo, solo el 40,4% afirma desconectar al momento, mientras que un 26,3% necesita más de una semana y un 7% tarda más de dos semanas. En sanidad, apenas el 37,3% logra una desconexión inmediata, y en transporte y logística, un 31,6% requiere entre una y dos semanas.

Por el contrario, los sectores con mayor capacidad de desconexión son la industria, donde el 52,5% logra relajarse desde el primer día, y la tecnología e informática, con un 50,8%.

En construcción, el 39,7% desconecta al momento y un 30,1% lo hace en menos de una semana. En el sector agrario, ganadero y pesquero, el 32,9% lo consigue desde el inicio y un 38,6% en menos de siete días.