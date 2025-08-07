Activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Monesterio

Fuegos forestales

Efectivos del Plan Infoex de Extremadura y del Plan Infoca de Andalucía trabajan a mediodía de este jueves para sofocar un incendio forestal en una zona limítrofe entre las provincias de Badajoz y Huelva. El fuego ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad a la proximidad de infraestructuras.

En la zona trabajan, por parte del Infoex, cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, un agente del medio natural, y un técnico de extinción, según la información facilitada por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Por parte del Infoca, se han desplazado dos grupos de bomberos forestales, un vehículo ligero y otro semipesado.

