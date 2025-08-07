La Aemet extiende la ola de calor una semana y Extremadura amplía a este viernes la alerta naranja

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura extenderá el nivel de alerta naranja por altas temperaturas a mañana viernes, 8 de agosto, desde las 13.00 hasta las 21.00 horas en las Vegas del Guadiana y La Siberia en la provincia de Badajoz, y en la zona del Tajo y Alagón en la provincia cacereña, donde podrán alcanzarse los 40 grados centígrados.

Asimismo, este nivel de alerta se activará, en la misma franja horaria, también en las comarcas de Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, donde los termómetros llegarán a los 39 grados.

Aviso a la población

De hecho, el Ministerio de Sanidad apremia a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas ante el que puede ser el peor día de la ola de calor (este jueves), que tiene más de la mitad del país en el nivel medio y máximo de riesgo para la salud.

Sanidad acaba de actualizar el mapa de alertas de temperaturas en función del impacto sobre la salud, que incluye a cientos de municipios de Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y Aragón, entre otras, en un nivel rojo -la mayoría en el cuadrante noroeste peninsular- y en el naranja a otras áreas de estas autonomías, además de Cataluña y Andalucía.

"Hoy puede ser el peor día de esta ola de calor, así que seguid las recomendaciones al respecto, especialmente en personas vulnerables", ha apelado en sus redes sociales el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Una semana más

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido el aviso por ola de calor hasta al menos el miércoles, 13 de agosto, en toda España menos en el área cantábrica, con máximas de hasta 43ºC el lunes y el martes en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares.

El pronóstico recoge más de 36-38 ºC en gran parte del interior peninsular para este viernes y avanza que se podrán alcanzar los 40ºC en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Además, espera que el ambiente favorable para el crecimiento de tormentas aisladas se extienda más allá de las Béticas a otras zonas del interior peninsular. En este sentido, el fenómeno más significativo asociado a las mismas serán las rachas de viento, ya que podrán ser localmente muy fuertes.

Fin de semana tórrido

Para el fin de semana, Aemet espera que continúe la tendencia ligeramente ascendente de las temperaturas en áreas del suroeste y del valle del Ebro y que se mantengan con pocos cambios en el resto de la Península. La excepción estará en el área Cantábrica donde bajarán el sábado y subirán el domingo. De este modo, se prevé llegar a los 40-42ºC en los valles del cuadrante suroeste y a los 40ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

De cara a la semana que viene, el organismo estatal indica que es probable que las temperaturas sigan subiendo durante el lunes y el martes en el suroeste e interior del nordeste. Sin embargo, es posible que los valores térmicos comiencen a descender por el norte. Durante estas jornadas, probablemente se alcanzarán los 41-43ºC en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares.

La incertidumbre de la predicción es grande a partir del miércoles 13. Sin embargo, Aemet indica que el escenario más probable es que haya descensos en las temperaturas, sobre todo en la mitad occidental peninsular. Durante los siguientes días, estos descensos se intensificarían. A pesar de ello, los valores térmicos previstos todavía serán anormalmente altos por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta este día al menos.