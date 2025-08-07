El aumento de la inmigración tapona la sangría demográfica de Extremadura en el último año

La cifra de residentes en Extremadura a 1 de julio pasado se situó en 1.053.410, lo que supone un incremento de 481 personas (0,05%) respecto a las que había tres meses antes y de 534 en comparación a las contabilizadas en la misma fecha de 2024, de acuerdo a la Estadística Continua de Población que el INE ha publicado este jueves. En términos anuales, la provincia de Badajoz ha ganado 314 habitantes y la de Cáceres 220.

La crisis demográfica en la región se ha traducido desde hace más de una década en una pérdida continua de población, y en un envejecimiento acelerado, fenómenos padecidos ambos especialmente en el medio rural. En enero de 2012 se cifraban en 1.104.343 los residentes en la comunidad autónoma según esta misma estadística, tras haber aumentado en 829 en el semestre precedente. Ese fue, durante mucho tiempo, el último avance poblacional que se observó en Extremadura. A partir de ese momento no dejó de perder habitantes, más de 50.000 en total (nada menos que un 4,6% de su población), hasta que un ligero repunte interrumpió por primera vez esta caída libre a mediados de 2023.

La tendencia de estos últimos trimestres (de los cuatro más recientes solo ha habido números rojos en el primero de este año) ha permitido, al menos, frenar esta sangría. Ha sido el incremento de personas nacidas en el extranjero que han venido a vivir a alguna localidad extremeña, 5.448 más desde julio de 2024, el que lo ha hecho posible, porque la nacida en España ha seguido la misma dinámica de desplome, bajando en 4.914 residentes en territorio extremeño en este mismo periodo.

La llegada de inmigrantes contribuye asimismo a rejuvenecer el censo. En una región con una edad media que se acerca a los 46 años, la mitad de estos alrededor de 5.500 nuevos habitantes originarios de otros países no habían cumplido aún los 35. Por géneros, se distribuyen prácticamente a partes iguales entre hombres y mujeres. En torno a un 20% de ellos tienen la nacionalidad española.

Así las cosas, los nacidos en el extranjero asentados en estos momentos en Extremadura suman 65.980 y de ellos los que tienen la nacionalidad de otros países son 48.626, lo que representa un 6,3% y un 4,6%, respectivamente, del total. Proporciones muy distantes del 19,6% y el 14,3% que se promedian a escala nacional.

Datos nacionales

La población que vive en España alcanzó en julio un nuevo récord: aumentó en 119.811 personas y catapultó el número de residentes hasta casi los 50 millones. En concreto, el día 1 del mes pasado vivían dentro de las fronteras nacionales 49.315.949 habitantes, el máximo registro de la serie histórica.

Como viene siendo una tendencia en los últimos años, el crecimiento poblacional está vinculado al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. En términos anuales, el crecimiento poblacional ha sido de 508.475 personas.

En este contexto, el número de extranjeros aumentó en 95.277 (0,24% más) durante el segundo trimestre, hasta los más de siete millones (7.050.174); mientras que la población de nacionalidad española se incrementó en 24.534 (0,06%) gracias a procesos de adquisición de nacionalidad. Por el contrario, los nacimientos de personas nacidas en España han registrado un descenso (18.120 personas menos, un 0,05%).

