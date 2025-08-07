De la carretera a Monfragüe: los cuatros cachorros de lince que se salvaron de la tragedia

Las tragedias también pueden tener un final feliz. Wolf, Wonder, Wendy y Vírgula, los cachorros de lince ibérico que quedaron huérfanos hace unos meses, ya están aprendiendo a cazar y adaptándose a la vida en plena naturaleza. Estos cuatro ejemplares fueron liberados ayer en una cerca de adaptación en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), donde van a convivir durante cuatro o cinco meses con su madre adoptiva Flora y con otros dos linces que están campeando.

"No queremos linces en zoológicos, queremos linces libres, como siempre han sido", manifestó durante la suelta el director general de Sostenibilidad, Germán Puebla. En su intervención, explicó que gracias a los collares de radiofrecuencia que llevaban las madres, se pudo localizar a las crías y trasladarlas al Centro de Cría en Cautividad de Zarza de Granadilla, donde fueron criadas con biberón y se les juntó con Flora, que ha cuidado de ellos todos estos meses.

Uno de los cuatro ejemplares de lince liberados en Monfragüe. / Efe

Wolf, Wonder y Wendy perdieron a su madre Urava en un atropello cerca de Navalmoral de la Mata, mientras que en el caso de Vírgula, el accidente mortal de su progenitora Sirfi se produjo en el Valle de Matachel. Ambos se registraron con apenas un mes de diferencia. "Ha sido una experiencia absolutamente asombrosa ver cómo Flora los acogió, les enseñó a cazar conejos y otros animalillos, y los cuidó como si fueran suyos", destacó Puebla.

La hembra Flora y los dos linces adultos llevan collares de radiofrecuencia, por lo que se les podrá observar y comprobar cómo interactúan entre ellos hasta el momento en el que los cuatro cachorros sean puestos, definitivamente, en libertad. Cabe destacar que este proyecto, que cuenta con el apoyo de fondos europeos LIFE Plus, tiene como objetivo recuperar la especie y devolverla al campo extremeño como animal salvaje.

Ejemplares fallecidos

El agente del Medio Natural Pedro Gómez, informó el pasado mes de abril a este diario que en dos años han fallecido 15 linces ibéricos en Extremadura, por lo que pidió a las administraciones competentes en cada carretera que refuercen los vallados, para que no haya gateras y los animales crucen por los pasos subterráneos existentes. En esta línea, indicar que desde 2014, cuando comenzó la reintroducción de la especie en la región, se han contabilizado más de 60 atropellos hasta 2023.

El director general de Sostenibilidad mantuvo el lunes una reunión con agricultores, ganaderos y cazadores convocados en el Ayuntamiento de Bohonal de Ibor, para explicarles cómo actuar en los avistamientos de linces en libertad por la zona y alrededores del municipio cacereño. Explicó que hay dos sistemas: "El primero es la utilización de observatorios al efecto y el segundo, hacer un aguardo de observación, para lo que es obligatorio tener la autorización de la Dirección General de Sostenibilidad".

Especie 'vulnerable'

Cabe destacar que desde hace poco más de un año, el lince ibérico (Lynx pardinus), ya no está considerada una especie en extinción por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aunque sigue en peligro, pues ha pasado a catalogarse como "vulnerable". Esto significa que aunque la especie sigue amenazada, el riesgo de desaparecer ha disminuido significativamente gracias a los esfuerzos de conservación.

A tenor de los datos recogidos en un informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en 2024 la población en España y Portugal registró datos históricos desde que se realizan censos del lince ibérico. En concreto, la cifra se eleva a 2.401 ejemplares (2.047 en España y 354 en Portugal), de los que 254 se encuentran en Extremadura. Esto supone un incremento del 19% con respecto al año anterior.