Extremadura, entre las regiones con menos llamadas al 016

El 016, teléfono de atención a víctimas de violencia machista, recibió en junio un total de 9.670 llamadas, la cifra más alta registrada en lo que va de año y la más elevada para dicho mes desde que el servicio comenzó a operar en 2007. En ese mismo mes, ocho mujeres y un niño de dos años fueron asesinados en crímenes de violencia de género.

Además, se recibieron 1.688 consultas adicionales a través de otros canales como el correo electrónico, WhatsApp y el chat online de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En términos relativos, Extremadura, el País Vasco y Cataluña registraron las tasas más bajas de llamadas al 016 por millón de mujeres mayores de 15 años. En cambio, Canarias, Madrid y Asturias encabezaron el ranking con las tasas más elevadas.

"Alerta máxima" en verano

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha visitado este jueves la sede del 016 y ha advertido de una "alerta máxima por violencia de género" durante el verano. Redondo ha subrayado que el 016 es "la primera puerta" para acceder a los servicios de protección y asistencia a las víctimas. "No podemos dejar pasar ninguna situación de violencia. Todos muy atentos, en esta alerta estamos todos implicados", ha afirmado la ministra.

Perfil de las consultas

Entre julio de 2024 y junio de 2025, el 016 atendió 106.530 consultas, de las cuales 59.317 se realizaron en el primer semestre de 2025, lo que supone una media de 329,3 al día.

El 76,3% de las consultas fueron realizadas por las propias víctimas, mientras que un 18,7% correspondieron a personas allegadas o familiares. La mayoría de las llamadas se hicieron los lunes, y la franja horaria de 13:00 a 14:00 horas fue la más activa.

Atención continua y multicanal

El 016 presta atención las 24 horas del día en 52 idiomas. También están disponibles el correo electrónico (016-online@igualdad.gob.es), WhatsApp (600 000 016) y el teléfono para menores de la Fundación ANAR (900 20 20 10).

En situaciones de emergencia, se puede recurrir al 112, al 091 (Policía Nacional), al 062 (Guardia Civil), o usar la app ALERTCOPS, que permite enviar una señal de alerta geolocalizada.