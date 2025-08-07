Ola de calor
Otra madrugada de 'infierno': tres localidades extremeñas en el ranking de las más calurosas del país
Se mantiene la alerta naranja por altas temperaturas este jueves
Otra noche tórrida en Extremadura con temperaturas a medianoche de hasta 31,3 grados en Cáceres. La capital cacereña se encuentra en la 5ª posición del ranking de las diez más calurosas del país, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 9.30 horas de este jueves. Dos abajo está Aliseda (Cáceres), donde se han alcanzado los 31 grados y más abajo Castuera (Badajoz), con 30,5 grados.
Continúa la alerta naranja
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado hasta las 21.00 horas la alerta naranja por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana y La Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz, donde se prevén hasta 40 grados, así como en las comarcas de Tajo y Alagón y zona norte en la provincia cacereña que alcanzarán los 39 grados.
Riesgo extremo de incendios
Durante las últimas horas también se ha intensificado el riesgo de incendios, que se prolongará hasta mínimo el domingo según la Aemet. Tanto este jueves como el viernes casi toda la región se encuentra en riesgo extremo.
Este 7 de agosto serán solo las comarcas cacereñas del Valle del Jerte, Alagón, Campo Arañuelo, Trujillo y Valencia de Alcántara, y Badajoz, Olivenza y Don Benito las que se encuentran en riesgo 'muy alto' (rojo), con el resto de Extremadura en niveles 'extremos' (color granate), y unos pocos términos municipales cacereños en 'alto' (naranja).
Para el viernes el riesgo extremo permanece invariable, con casi todo el territorio con niveles altos y mejorará ligeramente el sábado, 9 de agosto.
Cabe recordar que la Junta de Extremadura estableció el pasado 1 de junio la época de peligro alto de incendios forestales del plan Infoex, que permanecerá hasta el 15 de octubre.
Recomendaciones
Ante estos casos, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.
A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados. También se recomienda usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.
En casa, es aconsejable utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación, así como prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
- Dormir con 34 grados: nueve municipios extremeños entre los diez más calurosos del país a medianoche
- La Junta de Extremadura reconocerá la carrera profesional a los funcionarios con discapacidad intelectual
- La DGT instala nuevos radares de velocidad en las carreteras extremeñas
- Extremadura devolverá hasta 100 euros en el IRPF por el gasto veterinario de las mascotas
- La polémica de los currículums salpica a Quintana: 'Nunca dije que fuera diplomado
- Decretada la prisión provisional para la pareja de Ilham, la mujer asesinada en Don Benito
- Los Media Distancia Extremadura-Madrid llegarán y partirán de Leganés por obras
- El nuevo consejero de Gestión Forestal toma posesión: 'A Paco nadie tiene que explicarle lo que es el campo