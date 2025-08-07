Otra madrugada de 'infierno': tres localidades extremeñas en el ranking de las más calurosas del país

Otra noche tórrida en Extremadura con temperaturas a medianoche de hasta 31,3 grados en Cáceres. La capital cacereña se encuentra en la 5ª posición del ranking de las diez más calurosas del país, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 9.30 horas de este jueves. Dos abajo está Aliseda (Cáceres), donde se han alcanzado los 31 grados y más abajo Castuera (Badajoz), con 30,5 grados.

Localidades más calurosas. / Aemet

Continúa la alerta naranja

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado hasta las 21.00 horas la alerta naranja por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana y La Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz, donde se prevén hasta 40 grados, así como en las comarcas de Tajo y Alagón y zona norte en la provincia cacereña que alcanzarán los 39 grados.

Alerta naranja por calor. / Aemet

Riesgo extremo de incendios

Durante las últimas horas también se ha intensificado el riesgo de incendios, que se prolongará hasta mínimo el domingo según la Aemet. Tanto este jueves como el viernes casi toda la región se encuentra en riesgo extremo.

Este 7 de agosto serán solo las comarcas cacereñas del Valle del Jerte, Alagón, Campo Arañuelo, Trujillo y Valencia de Alcántara, y Badajoz, Olivenza y Don Benito las que se encuentran en riesgo 'muy alto' (rojo), con el resto de Extremadura en niveles 'extremos' (color granate), y unos pocos términos municipales cacereños en 'alto' (naranja).

Riesgo extremo de incendios. / Aemet

Para el viernes el riesgo extremo permanece invariable, con casi todo el territorio con niveles altos y mejorará ligeramente el sábado, 9 de agosto.

Cabe recordar que la Junta de Extremadura estableció el pasado 1 de junio la época de peligro alto de incendios forestales del plan Infoex, que permanecerá hasta el 15 de octubre.