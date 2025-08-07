Nuevo convenio del personal laboral de la Junta de Extremadura, con dos pluses para el Infoex

Un plus de disponibilidad, que retribuirá al personal de extinción de incendios por su disponibilidad fuera de su jornada ordinaria, y un segundo plus que se abonará por el desempeño de funciones de jefatura de retén, y que se concederá a los bomberos forestales que asumen estas responsabilidades en ausencia de su titular. Son las dos medidas más destacadas de la modificación del V Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, publicado este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha subrayado que en este nuevo texto se incorporan "importantes avances" en el reconocimiento y mejora de las condiciones laborales del personal que integra el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales.

De hecho, los dos complementos mencionados se reconocen con carácter retroactivo desde el pasado 1 de junio de 2025, fecha en la que se dio inicio a la actual Época de Peligro Alto de incendios forestales en Extremadura.

Demandas "históricas"

El titular de Gestión Forestal ha destacado que es "la primera vez" que un Gobierno de la Junta de Extremadura atiende demandas "históricas" de este calado para este colectivo, unas reivindicaciones que se hacen realidad "con el consenso de los sindicatos", ha apuntado.

Finaliza así el proceso iniciado por el Gobierno regional, iniciado a principios del año 2024, "y cuyo objetivo ha sido siempre, por un lado, la mejora de las condiciones laborales del personal adscrito al Plan INFOEX y, por otro, la mejora de la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios", subraya Francisco Ramírez.

Un camino complejo

La negociación no ha sido fácil. Las reuniones comenzaron en febrero de 2024, cuando se convocó la primera mesa técnica para elaborar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) que sirviera de base para las mejoras". Un año después, en febrero de 2025, los bomberos amenazaban incluso con ir a la huelga por la falta de avances y por considerar "inaceptables" sus condiciones laborales.