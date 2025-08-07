El parque automovilístico extremeño, camino de ser 'jurásico'

La edad media del parque de turismos en Extremadura volvió a aumentar en 2024 hasta alcanzar los 16,3 años de antigüedad superando así a la media española que se sitúa en 14,5 años, tal y como señala el último Informe Anual 2024 elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Tras los de Ceuta y Melilla (17,7 años en promedio) y los de Castilla y León (16,6 años), los coches extremeños son los que tienen una edad media mayor del país, a la par que los de Galicia. Cerca de 13 millones de turismos en España tienen más de 15 años de antigüedad

Del total de turismos extremeños, más de la mitad de ellos cuenta con una antigüedad mayor a 15 años (57,7%), una tasa que supera en 8,9 puntos porcentuales a la cifra nacional (48,8%). Una situación similar a la del resto de vehículos donde comerciales, con el 61,1%, e industriales, con el 58,2%, superan la edad media nacional.

Según se explica desde Anfac en nota de prensa, en el último año por cada turismo nuevo matriculado en España, se han vendido 1,3 turismos de más de 10 años. Y, en concreto en Extremadura la ratio aumenta a 4,1 turismos de más de 10 años por turismo nuevo vendido. "Como consecuencia, el mercado se desvía hacia vehículos de ocasión que cuentan con una edad mayor, retrasando así la renovación del parque y lastran el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones exigidos desde Europa", se lamenta.

La etiqueta 0 y ECO, el 3,2% del parque

Si miramos el total del parque extremeño según las etiquetas de la DGT, que contemplan las emisiones contaminantes (no de CO2, para lo que existen otras herramientas) los vehículos etiqueta 0 han experimentado un crecimiento del 40,3% con respecto a 2024. Por su parte, el crecimiento de los Etiqueta ECO ha sido del 33,7%. Sin embargo, estos vehículos de cero o bajas emisiones representan solo el 3,2% del total.

Por otro lado, el número de vehículos con etiqueta C ha crecido un 9,3% en 2024, con 209.249 unidades. Por último, los vehículos sin distintivo y con etiqueta medioambiental B, el distintivo con la mayor presencia en la región, representaron el 34,9% y un 34,8%, respectivamente. Es decir, un total de más de medio millón de unidades. No obstante, los vehículos sin etiqueta redujeron su presencia, con un 5,4% menos que en 2024.

En relación con el parque de turismos de Extremadura clasificados por fuentes de energía, los eléctricos puros suman un total de 1.793, que representan el 0,2% del parque extremeño. Por su parte, por las carreteras extremeñas circularon en 2024 un total de 1.764 híbridos enchufables (PHEV), en torno al 0,2% del parque total de la región.

Mejorar calidad

Según Anfac, para poder continuar la electrificación del parque móvil de las regiones es necesario mejorar la calidad (puntos de recarga de más de 150kW), cantidad y capilaridad de estaciones de recarga de acceso público. Según los datos del último Barómetro de la Electromovilidad de la asociación, la infraestructura que permite cargar un vehículo eléctrico en Extremadura ha alcanzado los 1.068 puntos operativos hasta el 2º trimestre de 2025. Sin embargo, el 62,01% de los puntos de acceso siguen siendo de carga lenta o inferior a 22kW.

Adicionalmente, a la red operativa, la región cuenta con 300 que están instalados, pero no están operativos. Si entrasen en funcionamiento, Extremadura contaría con 1.368 puntos de recarga de acceso público.

Razones medioambientales

Anfac pone el foco en la necesidad de retirar de la circulación vehículos antiguos por razones tanto medioambientales como de seguridad. Por ejemplo, un turismo que cumple la normativa Euro 6d (el nivel actual para vehículos nuevos) emite un 70% menos de NOx y un 80% menos de partículas que un turismo de 14 años de antigüedad. Asimismo, se argumenta, un turismo nuevo tiene un 30% menos de emisiones de CO2 si lo comparamos con uno de 14 años, la media del parque automovilístico en España.

Tráfico en una avenida de Cáceres. / Jorge Valiente

Siguiendo los datos recogidos en el Informe Anual 2024 de la asociación, durante el año pasado en España, las emisiones medias de CO2 durante el año pasado alcanzaron los 116,4g CO2/km recorrido, según los datos obtenidos de las matriculaciones de turismos nuevos conforme al Procedimiento WLTP. Esto supone un descenso del 0,5% con respecto al año anterior, "lo que evidencia el continuo esfuerzo del sector que trabaja hacia un mercado libre de emisiones".

Valoración

Con respecto a la publicación de estos datos, José López-Tafall, director general de Anfac, destacó que “Un año más, el parque de vehículos en España sigue envejeciendo, alcanzando ya los 14,5 años de antigüedad. No son buenas noticias por dos motivos. En primer lugar, por el medioambiente, ya que supone unas mayores emisiones globales de las que podría haber de tener un parque más renovado. En segundo lugar, un parque envejecido supone un mayor riesgo para la seguridad nuestras carreteras, ya que cuanto más nuevo es un coche, más seguro puede llegar a ser". Para poder avanzar en esta meta y rejuvenecer el parque, desde Anfac, apunta, "seguimos insistiendo en la necesidad de continuar con los incentivos a la compra, preferentemente a través de un nuevo modelo más sencillo y directo basado en la fiscalidad, y garantizar tanto su eficiencia como continuidad en el tiempo". De igual manera, defiende, "las ayudas a la compra deben incorporar medidas de fomento en las empresas y, por último, no olvidar, como desgraciadamente pasa ya desde hace más de un año, el imprescindible apoyo a los vehículos pesados, especialmente de transporte de mercancías. Es necesario dar certidumbre al usuario y mandar un mensaje claro: cualquier vehículo nuevo, sea cual sea su tecnología, siempre será más seguro, eficiente y sostenible que un vehículo de más de 10 años.”