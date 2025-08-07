Piden la declaración de zona catastrófica para Castiblanco y Valdecaballeros: "Un 30% de los olivos se han quemado"

El Ayuntamiento de Castilblanco ha pedido que se declare como zona catastrófica el espacio afectado por el incendio producido este verano en este término municipal y en el de Valdecaballeros, debido a los daños provocados.

En declaraciones a los medios, tras reunirse con el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, el alcalde de Castilblanco, Eusebio Fernández, ha manifestado que el fuego "iniciado en Valdecaballeros y finalizado en Castilblanco" provocó daños en monte bajo y olivares, entre otros espacios.

En el caso de Castilblanco, el incendio ha quemado entre 600 y 700 hectáreas, con un número "también bastante alto" de terreno dañado en Valdecaballeros, recoge Efe. En total fueron 2.300 hectáreas.

Por ello, el ayuntamiento ha pedido que se valoren los daños y se estudie declarar zona catastrófica, pues muchos responsables de terrenos de olivar o con ganado o de otro tipo de fincas se han visto perjudicados, lo que ha provocado que "prácticamente todo el pueblo haya resultado afectado".

El consistorio también prevé contactos con la Junta de Extremadura dentro de unos días, con el objetivo "de determinar qué se puede solucionar entre todos".

Los daños

El concejal de Agricultura del municipio, Luis Rebollo, ha incidido por su parte en que los daños son "numerosos". "Un 30% de los olivos existentes se han quemado y destruido, además de pinares o dehesas con bastante pasto para ganado, entre otros", ha añadido.

Asimismo, se deben reparar los caminos por donde pasó la maquinaria necesaria para apagar el incendio.

"Una gran lengua"

Rebollo ha afirmado que la magnitud de las llamas y el viento variable provocaron "una gran lengua" muy veloz de fuego, en un escenario donde, además, "cuando éste se apagaba en un espacio surgía en otro".

Por su parte, el delegado del Gobierno ha avanzado que trasladará al Ministerio de Agricultura los daños que han sufrido varias fincas tras este incendio del pasado mes de julio. Sobre la posibilidad de ayudas para los afectados, el delegado del Gobierno ha precisado que lo que "es asegurable no es indemnizable", aunque ha confirmado que comunicará los daños.

"Fue un fuego que ni siquiera estuvo en nivel 2". "Estuvo solamente en nivel 1. Entonces vamos a ver, vamos a trasladar los daños que nos comunican...", explicó ayer Quintana, adquiriendo ese compromiso.

"Intencionado"

También, y respecto a este incendio forestal, Quintana ha apuntado que parece que fue "intencionado" y que la Guardia Civil está trabajando de cara a esclarecer las causas del mismo.