El PP asegura que en sus CCAA, incluida Extremadura, "cumplirán" con el reparto de menores migrantes y pide lo mismo a País Vasco y Cataluña

El diputado del PP Jaime de los Santos interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de marzo de 2025, en Madrid (España).

El diputado del PP Jaime de los Santos interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de marzo de 2025, en Madrid (España). / EP

EP

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado que los gobiernos autonómicos gobernados por el PP "cumplirán con sus obligaciones" con respecto al reparto de menores migrantes no acompañados a partir del lunes. En este sentido, ha solicitado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que le pida "la misma ejemplaridad" a País Vasco y Cataluña.

"En cuanto a los gobiernos autonómicos presididos por el PP, cumplirán con la ley y con sus obligaciones como siempre. Lo que exigimos al Gobierno de España es que le pida la misma ejemplaridad a los gobiernos de Esukadi y de Cataluña, que han decidido salirse de ese reparto, demostrando una vez su falta absoluta de humanidad y yo diría que de sentido común", ha criticado en una intervención ante medios de comunicación.

Por esta parte, ha recordado que el Tribunal Supremo dio "diez días" al Gobierno "en marzo" para que "diera una salida a los mil menores no acompañados, para que los protegiera". Sin embargo, ha denunciado que el Gobierno lleva "cinco meses" sin "cumplir con su obligación". "Tampoco nos han pasado información de qué van a hacer con esos mil niños y niñas", ha lamentado.

