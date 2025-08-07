El PSOE alerta del "freno" al desarrollo económico de Extremadura tras caer la producción industrial un 6%

El Grupo Parlamentario Socialista ha alertado este jueves de una caída del 6% en la producción industrial extremeña, un "freno" al desarrollo económico de la región del que responsabiliza a la inacción de la Junta de Extremadura. "Extremadura no converge, se aleja. Mientras España avanza, nuestra región se estanca, y la única explicación es política, ya que el Gobierno de María Guardiola no tiene rumbo ni proyecto económico para esta tierra", afirma el portavoz de Economía del PSOE en la Asamblea, Luis Tirado.

Según alerta, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan a Extremadura como la región con peor comportamiento industrial en un contexto nacional de crecimiento sostenido. Mientras que el conjunto del país registró un incremento medio del 4,9%, el mayor en cinco años, "Extremadura no solo quedó fuera de esa dinámica positiva, sino que lideró en solitario el retroceso industrial en España".

El portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura, Luis Tirado / GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

Deriva económica

Ante estos datos, el Grupo Parlamentario Socialista expresa su "profunda preocupación por la deriva económica que sufre la región" y ha denunciado la "inacción y falta de liderazgo" del Gobierno autonómico de Guardiola.

Todas las ramas industriales han registrado descensos en la región durante el mes de junio. "Es inaceptable que, con 14 comunidades autónomas aumentando su producción industrial, Extremadura esté a la cola. No hablamos de un mal mes. Hablamos de una tendencia sostenida que se agrava. No hay inversión, no hay estrategia, no hay incentivos. Hay abandono institucional", ha manifestado.

Gestión "pasiva"

El Grupo Parlamentario Socialista ha acusado a la Junta de Extremadura de haber renunciado a liderar la recuperación económica tras la pandemia y de estar desmantelando las bases del crecimiento industrial que dejó asentadas el anterior Ejecutivo socialista.

Jorge Valiente

"El Gobierno de Guardiola está gestionando desde la pasividad. Se limita a dejar que pasen los días sin adoptar medidas que dinamicen la economía. No hay un plan industrial, no hay apoyo al emprendimiento, no hay diálogo con el sector productivo, solo hay anuncios vacíos, propaganda y confrontación política", ha apuntado. Mientras tanto, han lamentado los socialistas, "las empresas cierran, el empleo industrial se deteriora y los jóvenes siguen marchándose".

Plan de reindustrialización

Desde el Grupo Socialista han recordado que el anterior Gobierno regional dejó en marcha planes de reindustrialización, programas vinculados a los fondos europeos y proyectos estratégicos en sectores como el energético, el agroindustrial o el tecnológico.

"La parálisis del Gobierno autonómico es una losa para Extremadura. Incluso en un contexto nacional favorable, no somos capaces de aprovechar las oportunidades. La región necesita una transformación profunda, pero para eso se requiere valentía política, visión de futuro y voluntad de gobernar. Hoy por hoy, nada de eso existe en la Junta", ha remarcado el portavoz socialista.

Tirado ha reclamado una respuesta urgente por parte del Gobierno regional y ha exigido la presentación de un plan económico e industrial serio, coordinado con el tejido empresarial y adaptado a los retos de la región.