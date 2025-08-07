El saldo positivo de Extremadura en el sistema de financiación autonómica sobrepasa los 1.850 millones

Extremadura es la segunda comunidad en la que son más «importantes» los flujos redistributivos a través del sistema de financiación autonómica. Con un saldo positivo de 1.853 millones de euros en el ejercicio 2023, representan más de un 78% de la recaudación por tributos cedidos, un porcentaje que solo es superado por Canarias, de acuerdo a un estudio publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). En este informe se analiza la liquidación correspondiente a 2023, que ha sido hecha pública recientemente por el Ministerio de Hacienda.

Ingresos tributarios autonómicos en 2023 (millones de euros) / El Periódico

El sistema de financiación regional genera flujos de recursos entre el Estado y las comunidades autónomas y de estas entre sí que tienden a igualar el reparto por habitante ajustado (la población ponderada por factores como el envejecimiento o la dispersión geográfica) de los distintos territorios. El objetivo es garantizar un nivel homogéneo en la prestación de servicios en todo el país.

Los balances pueden ser positivos si una región acaba recibiendo más de lo que ingresa en primera instancia por tributos cedidos (las autonomías tienen el 50% del IRPF y del IVA cedidos o el 58% en el caso de los Impuestos Especiales), o negativos si la comunidad es aportante neta a la nivelación regional. En esta última posición solo se encuentran tres regiones: Madrid (que contribuye con 7.975 millones); Cataluña (2.266 millones); y Baleares (358 millones). A estos montantes hay que sumar los recursos correspondientes al Estado, de algo más de 13.000 millones de euros.

Financiación normativa a competencias homogéneas, incluyendo REF por habitante ajustado, 2023 / FEDEA

Las doce autonomías restantes que están dentro del régimen fiscal común son receptoras. En diez de ellas las transferencias recibidas por esta vía exceden el 20% de los ingresos tributarios homogéneos, pero hay dos en las que estos flujos «son particularmente importantes»: Extremadura y Canarias, «donde superan el 78% y el 99% respectivamente de la recaudación por tributos cedidos», se subraya en este trabajo, elaborado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente.

Por otro lado, en 2023 Extremadura se mantuvo entre las comunidades que recibió recursos por encima de la media del sistema de financiación, con 3.808 euros por habitante ajustado, 418 más que el dato nacional (3.390 euros). En número índice (siendo 100 el promedio) aparece, con un 112,3, en la cuarta posición, tras Cantabria, La Rioja y Baleares.

Es el mismo puesto en el que estaba el año anterior, aunque entonces la brecha a favor de la región era algo más amplia (figuraba con 113,2). A la cola quedan Murcia (92), Comunidad Valenciana (92,6) y Andalucía (94,6).