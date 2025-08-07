Las familias deberán solicitar este año el cheque de 200 euros para las guarderías privadas

La Junta de Extremadura va a derivar a las familias la tramitación del cheque guardería, una ayuda de 200 euros mensuales que pueden solicitar todos los padres con niños de 1 a 3 años matriculados en centros privados de educación infantil. El año pasado fueron las propias guarderías las encargadas de gestionar el cheque en nombre de las familias, una decisión que no gustó a las empresas por la carga burocrática extra que les supuso.

De cara a la convocatoria de este año, la Secretaría de Igualdad ha atendido las críticas del sector y está tramitando ya una modificación de las bases reguladoras. El decreto se acaba de publicar en el Portal de Transparencia de la Junta, con la intención de culminar la tramitación a lo largo del verano para que pueda abrirse la convocatoria al inicio del curso escolar.

13.600 beneficiarios

Estas ayudas son una de las medidas estrella del Ejecutivo de María Guardiola: para fomentar la escolarización temprana y ayudar a la conciliación, se subvenciona el cien por cien de los costes de guardería durante todo el año, ya sean centros públicos o privados, con un tope de 200 euros mensuales. Los centros dependientes de la Consejería de Educación cuentan con su propia convocatoria (actualmente en plazo de presentación de solicitudes) y, en conjunto, a ambos se destinará un presupuesto de 8,8 millones de euros.

El cheque guardería se estrenó el curso pasado con los niños de 2 a 3 años y ahora se ampliará a los de 1 y 2 años, con una previsión de alcanzar a 13.600 menores en 2025 y 2026. En el curso 2026/2027 llegará a la franja de 0 a 1 año, quedando así cubierto el primer ciclo de Educación Infantil al completo.

Documentación

Con los cambios que va a introducir la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, en el caso de las guarderías privadas serán los padres quienes a partir de ahora tengan que tramitarla ayuda, si bien los centros seguirán teniendo un papel clave en la justificación de la documentación.

Además de la solicitud, habrá que adjuntar la certificación literal electrónica de nacimiento del menor y un certificado de empadronamiento colectivo. A ello hay que sumar un certificado emitido por la guardería en el que se especifique la cuota mensual a abonar y el número total de meses para los que tiene solicitada reserva de plaza. Por último, se debe entregar el alta a terceros a nombre del solicitante, para que la Junta pueda hacer el ingreso en la cuenta bancaria.

La ayuda se aplicará con carácter retroactivo del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, siempre que los alumnos hayan asistido y pagado meses completos.