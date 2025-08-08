Ola de calor

El 112 mantiene la alerta naranja para este sábado en Extremadura

Las temperaturas máximas alcanzarán los 40 grados

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura extenderá el nivel de alerta naranja por altas temperaturas a mañana sábado, 9 de agosto, desde las 13.00 hasta las 21.00 horas en las Vegas del Guadiana y La Siberia en la provincia de Badajoz, y en la zona del Tajo y Alagón en la de Cáceres, donde las temperaturas máximas alcanzarán los 40 grados centígrados.

Recomendaciones

Ante estos casos, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados. También se recomienda usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En casa, es aconsejable utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación, así como prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Riesgo extremo de incendios

Con las altas temperturas también se ha intensificado el riesgo de incendios, que se prolongará hasta mínimo el domingo, según la Aemet.

