Ambuvital volverá a gestionar el servicio del transporte sanitario en Extremadura

La gestión del servicio del transporte sanitario terrestre, no cambiará de manos. La Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar el contrato a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ambuvital Transporte Sanitario y Servicios Sociosanitarios Generales Spain, por un importe de 285.720.936 euros, sin impuestos. Esta ha sido la única oferta que se ha presentado al proceso de licitación, iniciado el pasado mes de junio por parte de la Junta de Extremadura.

Esta licitación se aprobó después de que el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicara el nuevo convenio colectivo entre empresas y trabajadores, un paso "indispensable" para tomar esta decisión, según destacó la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García. En concreto, el contrato tendrá una duración de cuatro años y contempla la posibilidad de una prórroga de otro más. Cuando se produzca la adjudicación definitiva, se iniciará "un periodo de transitoriedad" de seis meses antes de su "ejecución efectiva".

En cuanto a las mejoras que contempla, se pasará de 423 a 468 ambulancias, 47 vehículos más. Asimismo, se sustituirán las 120 ambulancias no asistenciales en los Puntos de Atención Continuada por otras asistenciales del tipo C, reforzando así la capacidad de respuesta en emergencias. Como novedad, se incorpora la implantación de un sistema informático para la gestión de rutas y la puesta en marcha de un plan específico para el transporte de pacientes en diálisis.

Valoración de USO

El coordinador regional de USO, Víctor Arnelas, ha calificado este viernes de "sorprendente y terrible" que la única oferta presentada al concurso público sea la empresa que actualmente presta en servicio, Ambuvital, que concurre con otra del mismo grupo. La ausencia de otras ofertas supone "la peor noticia posible para los extremeños, prácticamente asegurarse la continuidad de una empresa que ha generado tantos y tan conocidos problemas", ha indicado en un comunicado.

"En honor a la verdad pensábamos que esta vez la dotación económica sería suficiente atractivo para que la diversidad de ofertas económicas avalara la gestión de la Junta. Lamentablemente, el tiempo ha vuelto a dar la razón a todos los que acusan a la Junta de hacer un presunto contrato a la medida de Ambuvital", ha señalado. A su juicio, esta empresa "ha demostrado por activa y por pasiva que, técnicamente, no está preparada para ofrecer el servicio que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región merecen".

“Si la Consejería de Salud es a día de hoy toreada una y otra vez por Ambuvital, nada nos hace pensar que esto no vaya a seguir sucediendo en el futuro", ha añadido. El dirigente sindical ha dicho que, en virtud de lo que le transmiten muchos trabajadores de la empresa, Ambuvital "carecería de los vehículos necesarios y los que existen estarían infradotados, así como con escaso o nulo mantenimiento".

Además, Arnelas ha denunciado que en la actualidad se incumplen todo tipo de cláusulas contractuales en materia de vehículos de sustitución, en los tiempos pactados, y los propios tiempos de espera de los usuarios. En su opinión, el servicio actual se presta de manera "muy deficitaria" y todo con el visto bueno de la Junta, que "hasta ahora parece mirar más por los intereses de la empresa que de los extremeños y extremeñas".