Cincuenta mil cazadores extremeños podrán renovar desde hoy su licencia en un clic y con bonificación

Solo hay que acceder a la plataforma ARADO (arado.juntaex.es) y, en unos minutos, los 50.000 extremeños que cada año solicitan o renuevan su licencia de caza podrán obtenerla desde casa de forma sencilla, gratuita y completamente online. Y además, la recibirán directamente en su móvil o en el correo electrónico. Este nuevo sistema digital activado por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, con la colaboración de la Consejería de Economía, comienza a funcionar este mismo viernes.

Lo hace coincidiendo con el inicio del periodo de media veda. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para facilitar un trámite es rápido, accesible desde cualquier dispositivo vía web, por tanto también desde el móvil.

Los pasos a dar

El acceso al trámite es muy sencillo, basta con registrarse una única vez en la plataforma ARADO mediante un proceso rápido y fácil. Si el usuario ya se registró anteriormente (por ejemplo, para obtener la licencia de pesca) puede utilizar directamente el mismo usuario y contraseña, sin necesidad de repetir el registro.

El usuario solo tiene que identificarse con certificado digital (apartado 'Acceso con certificado digital') o, si lo prefiere, mediante un código de un solo uso que recibe por SMS en su móvil, sin necesidad de instalar nada (apartado 'Alta de administrado sin certificado digital').

A partir de ahí, en unos minutos, obtiene su licencia y la recibe automáticamente por correo electrónico en formato PDF, lista para usar. El sistema de solicitud funciona mediante una 'Declaración Responsable', lo que elimina la obligación de presentar documentos previamente.

Verificación rápida y QR

De este modo, si el carné de cazador fue obtenido en Extremadura, la plataforma lo verifica automáticamente. Si procede de otra comunidad autónoma o de otro país, basta con adjuntar una copia digital durante el trámite.

Cada licencia emitida incluye un código QR y un archivo de código de verificación que garantizan su validez, permitiendo verificarla en cualquier momento a través de la plataforma oficial de la Junta de Extremadura.

Bonificación del 100%

Para fomentar la actividad cinegética y apoyar al sector, el Gobierno autonómico ha aprobado una bonificación del 100% del coste de la licencia durante un año. En el caso de licencias de varios años, se aplicará el descuento proporcional y el pago podrá realizarse con tarjeta o bizum, de forma fácil y segura.

El Gobierno extremeño ya facilitó los mismos trámites hace unas semanas con la licencia de pesca, que también puede tramitarse de forma completamente digital y simplificada. Todo ello se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027. "Así, la ciudadanía puede acceder a ambos permisos desde casa, en cualquier momento y sin complicaciones, como parte del proceso de transformación de los servicios públicos", indica la Junta en un comunicado.

"Estas actuaciones son ejemplos concretos de cómo la digitalización transforma la relación entre ciudadanía y Administración, haciendo los trámites más ágiles, eliminando cargas burocráticas innecesarias y evitando tener que entregar documentos que ya están en poder de la propia Administración, por lo que se pasa de solicitar papeles a ofrecer soluciones", subraya. La transformación digital avanza "cuando cada ciudadano nota el cambio en su móvil, en su casa o en su trabajo", indica el ejecutivo regional.

Contacto para resolver dudas

Para cualquier duda o incidencia durante el proceso, la ciudadanía cuenta con el servicio de soporte de la sede electrónica, disponible de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, a través del teléfono 924 336 975 o en el correo electrónico soporte.sede@juntaex.es.