Disfruta y vive la Semana Grande de Malpartida de Cáceres del 8 al 17 de agosto

El pistoletazo de salida de la Semana Grande de Malpartida de Cáceres será con un fin de semana carnavalero por todo lo alto con fiestas para todas las franjas de edad: jóvenes y mayores, y para todos los publicos el sábado, que será la fiesta más fuerte. Del 8 al 10 de agosto el colorido de los disfraces llenará las calles del municipio durante tres días consecutivos.

La primera de las fiestas será el viernes 8 de agosto con el Carnaval de Verano para niños y jóvenes (hasta los 18 años). Debido al éxito que tiene el Carnaval de Verano en Malpartida de Cáceres, el año pasado ya se organizó uno específico solo dirigido a niños y jóvenes resultando ser un auténtico éxito. Este año se ha mejorado incluyendo un pasacalles y baile de disfraces en la Plaza de la Nora, con el fin de que también los más pequeños disfruten de una fiesta que ha cogido un gran auge desde que se celebró por primera vez.

Cartel del Carnaval de Verano 2025. / EL PERIÓDICO

El Carnaval de Verano para adultos se celebrará el sábado 9 de agosto a partir de las 23.00 horas y prevé congregar a unas 4.000 personas. El pasacalles estará amenizado por la música de charanga y en la Plaza de Toros actuará el grupo ‘El regreso de la Década’. Los más mayores también tendrán su propia fiesta de disfraces con el Carnaval Senior el domingo a la partir de las 22.30 horas en la Plazuela del Sol.

Carnaval de Verano de Malpartida de Cáceres. / EL PERIÓDICO

También el viernes día 8 de agosto habrá una cita de lo más divertida con el teatro y la obra de humor Los Peregrinos que tiene como referente a la gran Lina Morgan.

Semana repleta de actividades y diversión

El lunes día 11 de agosto arranca una semana de vértigo con diversión y eventos multitudinarios todos los días. Se celebrarán las Olimpiadas Deportivas desde las 19.00 horas y los más jóvenes disfrutarán del Gran Prix en la Plaza de la Nora a las 22.00 horas.

Fiesta del Agua y de la Espuma 2025. / EL PERIÓDICO

El día más refrescante será para la Fiesta del Agua y de la Espuma el martes día 12 con hinchables acuáticos y música ambiente.

También el martes, como viene siendo tradicional, el ayuntamiento regalará en el mercado el poster turístico promocional de la localidad.

Póster del Monumento Natural de Los Barruecos. / EL PERIÓDICO

El miércoles se celebrará en la Plaza de la Nora la XIX Ruta histórica para conocer la historia de Malpartida de Cáceres a través de las explicaciones de la responsable de la Oficina de Turismo, Mari Paz Leo, y el Cronista Oficial de Malpartida de Cáceres, José Antonio Agúndez. Habrá escenas teatralizadas con la participación de más de 50 voluntarios y asociaciones locales.

Cartel de la XIX Ruta Histórica. / EL PERIÓDICO

A partir del jueves día 14 llega el plato fuerte con mucha música gracias a los conciertos, las verbenas y las charangas.

El jueves será la noche de los tributos con las actuaciones de Cadillac Solitario (tributo a Loquillo) y Alta Fidelidad con versiones de los años 90, todo en la Plaza Mayor. A partir de las 00.00 habrá DJs en la Plaza de Toros.

"La Voz de los emigrantes" es el emotivo acto que se celebra el día 15 de agosto a las 12.30 en la Casa de Cultura. Habrá una recepción oficial a los emigrantes que vuelven cada año al pueblo y ellos serán los protagonistas contando sus propias experiencias a través de videos y con intervenciones personales. El acto estará amenizado por el grupo musical El Corchao. Además, también el día 15 tiene lugar la popular ruta cicloturista en la que participan casi 400 personas por el Monumento Natural Los Barruecos.

Día del Emigrante 2025. / EL PERIÓDICO

La noche estará llena de música con Paco Santos y el espectáculo el Boom de los 80 al 2000 en la Plaza Mayor, y de nuevo DJs en la Plaza de Toros.

Polvos holi de colores para fiestas. / Pixabay (Atish_Lowanshi)

Día de las Peñas con polvos Holi de colores

Y el sábado llega la principal novedad de este año con el Día de las Peñas, uno de los días más importantes de la semana de fiestas. Al mediodía empiezan a calentar motores con el concurso de camisetas de peñas y desde las 18.00 horas habrá pasacalles con charanga hasta llegar a la Plaza de la Nora.

La fiesta con polvos Holi de colores será a las 21.00 horas y es una de las novedades de este año. Los polvos Holi son de colores vibrantes y se utilizan especialmente en festivales y celebraciones de La India. Son complemente seguros y biodegradables (elaborados principalmente con colorantes alimentarios y almidón de maíz) y se lanzan al aire para crear un ambiente festivo, colorido y de diversión.

Después, a las 23.30 comenzará la verbena con la orquesta Estrella Central y DJ animador Álvaro Pacheco.

DJ Animador Álvaro Pacheco. / EL PERIÓDICO

El domingo el cierre de las fiestas y de la Semana Grande será con el espectáculo de música flamenca de Caty Palma a las 22.30 en la Plaza Mayor.

Visitar Malpartida de Cáceres en verano es también disfrutar del magnífico complejo de piscinas de 7.000 metros cuadrados con cuatro vasos y una piscina semiolímpica, además de zonas de sombra con árboles de hasta 8 metros de altura.