Extremadura pide negociar "con rigor" el aumento de plazas universitarias de Enfermería

La Junta de Extremadura ha pedido más consenso al Ministerio de Sanidad para aumentar las plazas universitarias de Enfermería, una medida que la ministra Mónica García ha planteado a las comunidades autónomas para hacer frente al déficit de profesionales sanitarios.

«No vamos a permitir un trato diferente a los enfermeros que a los médicos. Son profesionales que comparten ámbito de actuación, que comparten los pacientes y, por supuesto, pedimos rigor a la hora de valorar el aumento de plazas de Enfermería», ha señalado al respecto la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.

Al menos 100.000 profesionales

La responsable extremeña ha recibido una carta de la ministra en la que se plantea esta posibilidad. García Espada critica que pese a la misiva, el asunto no se incluyera en el orden del día del Consejo Interterritorial de Salud de julio para negociarlo con todas las comunidades. Critica además que no se haya realizado el estudio previo de necesidad que sí se hizo en el caso de los médicos, y que tampoco se haya incluido la dotación presupuestaria necesaria para ello.

El Ministerio de Sanidad apoya su propuesta en el reciente informe ‘Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España 2024’, según el cual faltan al menos 100.000 profesionales para llegar a la ratio europea, que es de 8,5/1.000 habitantes frente a la de 6,3 de nuestro país. De mantenerse el ritmo actual de crecimiento de plazas de Enfermería ofertadas, harían falta entre 22 y 29 años para paliar ese déficit.

23 millones para Medicina

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, Mónica García recuerda a las comunidades que el aumento de plazas universitarias ya contó con respaldo para el curso 2024/2025, cuando se destinaron 23,2 millones a crear plazas de primero y segundo de Medicina en universidades públicas buscando no solo "el incremento de plazas, sino también la mejora de la calidad de la formación a través de la financiación específica de infraestructuras docentes".

Sin embargo, aunque este esfuerzo ha sido un paso muy importante, no es el único que se necesita para seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud, y ha llegado el momento "de dar un paso más y plantear para el próximo año la inclusión también de la financiación de plazas de Enfermería".

Principio de solidaridad

Así, apela "al principio de solidaridad" y al mandato de velar por un equilibrio económico adecuado entre todas las partes del territorio fijado por la Constitución, porque "solo con el compromiso conjunto del Estado y las comunidades se podrá asegurar una dotación suficiente y de calidad de profesionales sanitarios en toda España".

"La salud es un derecho que exige una respuesta coordinada de todas las administraciones. Estoy convencida de que contaremos con tu apoyo y colaboración para seguir construyendo un sistema sanitario fuerte, cohesionado y preparado para responder a las necesidades presentes y futuras de la población", subraya.