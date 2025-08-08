A los extremeños les gustan las monedas y los billetes: se resisten a dejar el efectivo

La digitalización de los pagos sigue avanzando en España, pero se resiste en Extremadura, ya que se sitúa como la segunda comunidad del país en la que más siguen haciendo uso de las monedas y los billetes. Según la encuesta 'Métodos de pago: La decisión definitiva', elaborada por PaynoPain, solo dos de cada diez españoles eligen el efectivo como forma habitual de pago. Casi el 58% se decanta por la tarjeta como principal método, mientras que un 15% utiliza 'wallets' y apenas un 2,5% PayPal.

Por comunidades autónomas, Castilla y León lidera el uso del efectivo con un 41,5% de usuarios, seguida de Extremadura (40,9%), Asturias (38,5%) y Cantabria (33,3%), mientras que en el extremo contrario, solo un 9% de los vascos sigue utilizando el metálico, frente al 18% en Madrid o el 15% en Canarias.

La preferencia por uno u otro método también responde a diferencias generacionales, ya que entre los jóvenes de 18 a 28 años predominan los 'wallets' (50%) frente al uso de tarjetas (35%) o efectivo (8%), en cambio, entre los mayores de 57 años, el 51% opta por tarjeta y el 41% por efectivo, mientras que los 'wallets' solo alcanzan un 4%.

Cantidad de efectivo

En cuanto a la cantidad de efectivo que se lleva encima, el 46% de los españoles afirma portar 'cash' habitualmente, aunque en la mayoría de casos no supera los 20 euros, aunque 39% lleva más de esa cantidad, mientras que un 15% asegura evitarlo siempre y pagar con métodos digitales.

Por último, indicar que a pesar del auge de los pagos electrónicos, el 87% de los encuestados considera que la desaparición total del efectivo no sería positiva y el 79% no cree que vaya a desaparecer en los próximos cinco o diez años, lo que refuerza la necesidad de mantener un ecosistema de pagos híbrido.