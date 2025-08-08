Fiestas y Ferias en Valdefuentes, con el concierto gratuito de Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón

Del 5 al 31 de agosto, Valdefuentes celebra sus Fiestas y Ferias Patronales en honor a la Virgen de Bienvenida y San Agustín, un mes cargado de devoción, sentimiento, fervor y diversión. Es el 14 de agosto, con la bajada del Camarín a la Iglesia de la Patrona, el momento más emotivo de cuantos los valdefuenteños pueden vivir y sentir a lo largo del año, ya que se conjugan: fe, sentimientos y recuerdos, siendo imposible reprimir las lágrimas al ver aparecer la imagen de la Virgen de Bienvenida en la Iglesia.

Bajada de la Virgen de Bienvenida en 2024. / EL PERIÓDICO

La programación incluye actividades lúdicas, culturales, deportivas y de diversión para todos los públicos y no faltará la música en directo, carnaval de verano, charangas, verbenas: en total 10 días de discotecas móviles, además de actividades infantiles, festejos taurinos, feria de atracciones y la bicentenaria Feria de ganado de San Agustín.

Aunque el día 9 se celebrará por primera vez un Carnaval de Verano, con sorteo de regalos entre las personas que acudan disfrazadas, camisetas y la actuación de los Djs David Caso y Diego, la inauguración de las mismas tendrá lugar el jueves 14 agosto con la bajada de la patrona la Virgen de Bienvenida con ofrenda floral, además habrá charanga por la mañana, entrega de premios al ganador del XII Certamen de Relatos Cortos, elección de Reinas y Misters a partir de las 23.30 horas.

Cartel de las Fiestas y Ferias de Valdefuentes 2025. / EL PERIÓDICO

Este año el encargado de anunciar el inicio de las fiestas será Teófilo Jara Bravo, tras él se podrá disfrutar de Martina (finalista de la voz kids 2024) y del concierto en directo del cantante Sixko Durán, finalizando con la actuación del DJ Jorge. El día 15 de agosto se rendirán honores a la patrona y habrá ofertorio y verbena popular con la actuación de la orquesta Magia a partir de las 23:55.

El sábado día 16 se subirá a la Patrona a su Camarín por la mañana y por la noche llegará la gran actuación gratuita en la Plaza de España a partir de las 23.55 de Javier Gurruchaga y La Orquesta Mondragón, finalizando con la actuación del DJ local Joel Durán.

Cartel promocional del concierto de la Orquesta Modragón en Valdefuentes. / EL PERIÓDICO

El día 17 a partir de las 22.00 horas se celebrará el concurso de talentos y la actuación del Grupo de Coros y Danzas La Lonja.

Día de las Peñas y de las Quintas

La programación lúdica y cultural continúa con una ruta nocturna de senderismo el 21 de agosto, el Día del Niño con atracciones el día 22 de agosto y la jornada siguiente se celebrará el Día de las Peñas y de las Quintas con la actuación de la charanga Follow The Leader, holly party, confetis, sorteo de regalos y las actuaciones de los DJs David Pavón y Jorge desde las 17.00 horas.

El 24 de agosto, es otro de los días más emotivos, ya que se celebra el Día del Mayor, donde se homenajea a las personas de mayor edad de la localidad y se intenta poner en valor el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que los homenajeados han realizado a lo largo de su vida. El homenaje comenzará a las 13.00 horas y habrá diversas actuaciones, proyecciones de vídeos, vino de honor, degustación de jamón, etc.

Homenaje a los Mayores de Valdefuentes en 2024. / EL PERIÓDICO

Feria de Ganado de San Agustín

La Feria de Ganado de San Agustín (este año con diversas ayudas para los ganaderos) y las atracciones de feria se inaugurarán el día 27, donde además se podrá disfrutar del concierto del grupo Los Rokipankis y del DJ David Pavón en la plaza del Convento.

Feria de Ganado 2024 en Valdefuentes. / EL PERIÓDICO

El 28 de agosto durante la celebración de la Feria de Ganado en el recinto ferial el Regajo actuará el cantaor de flamenco local Juando y tras la procesión en honor al patrón San Agustín comenzará la Feria de Día con la charanga Superstición; ya por la noche la música correrá a cargo de la orquesta Musical Tucán y del DJ Andy Acedo.

El viernes 29 de agosto además del Torneo de Fútbol “Vallis Fontium” y de las atracciones de Feria se celebrará en la plaza del Convento y también de manera gratuita el concierto de Elías Soler y Manuel González (exRebujito), finalizando con la música del DJ local Alon Solano.

Festejo Taurino y novillada

El 30 de agosto se celebrará por la mañana la suelta infantil de bueyes y por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar el festejo taurino con el novillero Víctor Cerrato; además se soltará un toro de la ganadería Monteviejo (Victorino Martín) y una vaquilla al estilo tradicional, amenizado por la charanga “Tio Mati”. A partir de las 23:55 se podrá disfrutar de la música de la orquesta Azahar en la Plaza del Convento, finalizando con la actuación del DJ Duo, sin olvidar las distintas atracciones en la plaza de España para niños y jóvenes.

Ambiente de las Fiestas y Ferias 2024 de Valdefuentes. / EL PERIÓDICO

El programa festivo se cierra el día 31 con el mercado de trueque y de segunda mano, el Día del Niño en las atracciones de feria y el Día de las Asociaciones con varias actuaciones en la Plaza del Convento, entre ellas la de la cantante de copla y pasodobles Lara Donoso, y el cierre musical con Disco Móvil Tucán.

Estas fiestas y ferias, que son días de alegría, de reencuentros entre vecinos y familiares y en las que el Ayuntamiento de Valdefuentes espera que se sientan representadas todas las sensibilidades. Son también una oportunidad para que los valdefuenteños desmuestren su hospitalidad y generosidad, y para que desde la unión, la fe y la devoción construir entre todos la historia, el futuro y el destino de Valdefuentes.