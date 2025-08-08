InfoJobs registra 2.015 vacantes en julio en Extremadura, un 18% menos que el mes anterior

La plataforma de empleo InfoJobs ha registrado 2.015 vacantes en julio en Extremadura, lo que supone un 18 por ciento menos que el mes anterior, cuando fueron 2.458 las ofertas publicadas.

Con respecto al año anterior, las vacantes de empleo se han reducido un 3,45 por ciento, al pasar de 2.087 en julio de 2024, a las 2.015 en julio de 2025.

En el conjunto del país, la plataforma de empleo Infojobs ha registrado el pasado mes de julio un total de 217.118 vacantes de empleo para trabajar en España, una cifra un 5% inferior a la de junio, cuando se alcanzaron las 229.406 vacantes.

Estos datos se mantienen prácticamente idénticos, con un ligero descenso del 2%, con respecto al mismo mes del año anterior, momento en el que se contabilizaron 221.975 puestos de trabajo ofertados, de acuerdo con el informe publicado este martes.

En comparación con julio del año pasado, la mayor parte de las categorías registran porcentajes negativos o mantienen sus cifras. Es el caso, por ejemplo, de compras, logística y almacén (-2%, con 30.200 vacantes), comercial y ventas (+2%, con casi 27.500) o atención al cliente (-3%, con 20.700 puestos de trabajo ofertados).

La nota más positiva de este mes la pone calidad, producción e I+D, que supera las 15.100 vacantes, un 19% más que en julio del año pasado.

Por subcategorías, destacan los crecimientos interanuales de gestión de proyectos (+45%) y certificación de calidad (+29%), y a nivel mensual, de medio ambiente (+14%) o gestión de la calidad (+10%).

Un 38,7% del total de vacantes ofertadas son de carácter indefinido

Entre las vacantes registradas en InfoJobs en julio, se publicaron un total de 84.124 puestos de trabajo que ofrecían contrato indefinido, representando el 38,7% de las vacantes que informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada, 75.400, representaron el 34,7% del total en la plataforma.

En lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que ofrecían jornada a tiempo completo, representando el 64,1% del total. El 18,4% de los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.

Dentro del análisis por comunidades autónomas, destaca Aragón, Canarias y La Rioja por ser las regiones que crecen tanto en la comparativa mensual como en la interanual.