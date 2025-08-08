Piden a la Junta que solucione los "graves retrasos" en las citas para las ITV extremeñas

La asociación de consumidores Facua Extremadura insta a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura a que tome las medidas que sean necesarias para solventar los "graves retrasos" que se dan en la expedición de citas para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la comunidad autónoma.

En un comunicado, señala las "numerosas dificultades" que tienen los conductores que intentan pedir cita para pasar la inspección a sus vehículos y destaca que, tal es la demora, que se ha dado incluso luz verde a la creación de dos nuevas estaciones privadas, toda vez que existe un retraso en Extremadura de más de un mes.

Normativa

En este sentido, Facua recuerda que el artículo 4 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, recoge que el sometimiento a la inspección técnica de los vehículos en una estación ITV es un requisito indispensable para poder circular por las vías públicas en España.

Sin embargo, debido a esta demora en la gestión de las citas, muchos conductores extremeños no pueden realizar la inspección técnica de sus vehículos con regularidad y se ven obligados a acudir a estaciones de otras comunidades autónomas limítrofes para poder realizar la inspección y así poder circular sin exponerse a ser sancionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por ello, Facua insta a la Consejería a que acometa las acciones necesarias para garantizar que los usuarios puedan obtener cita en plazo y sin excesivas demoras para cumplir la obligación legal de llevar a cabo la inspección en tiempo y forma. Por último, la asociación señala a los usuarios que puedan estar encontrándose estas situaciones que pueden acudir a Facua para que estudie el caso y valore la realización de acciones en defensa de sus derechos.