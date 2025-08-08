Transportes estudia cambiar el diésel por hidrógeno verde en tres líneas extremeñas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado una consulta pública al mercado para estudiar el uso de distintas alternativas a la tracción diésel, entre ellas las baterías de hidrógeno verde, en las redes ferroviarias no electrificadas, que cubren 4.953 kilómetros de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), lo que se traduce en un 42,5% del total. En Extremadura, esta propuesta afectaría a tres líneas: Cáceres–Valencia de Alcántara, Zafra–Huelva y Mérida–Los Rosales.

Según el documento regulador de la convocatoria, publicado en la plataforma de contratación estatal, el objetivo de la consulta es recopilar información sobre las tecnologías de tracción ferroviaria alternativas al diésel disponibles en el mercado, sus requisitos de infraestructura, costes operativos y limitaciones. A través de la Dirección General del Sector Ferroviario (DGSF), este proceso dará soporte a los estudios necesarios para analizar la conveniencia de electrificar una serie de líneas o algunos de sus tramos.

Asimismo, también se estudiará la viabilidad de su modernización con tecnologías ferroviarias innovadoras y alternativas al diésel, con tal de reducir las emisiones. En concreto, las líneas actualmente no electrificadas sobre las que se están investigando las alternativas de tracción sostenible son: Ávila–Salamanca, Torralba (Cuenca)–Soria, Huesca–Canfranc (Huesca), Cáceres–Valencia de Alcántara (Cáceres), Zafra (Badajoz)–Huelva y Mérida–Los Rosales (Sevilla).

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tengan intención de colaborar con la DGSF facilitando información que mejore la definición y el alcance del plan de inversión, sin adquirir ningún compromiso por ello. La propuestas se pueden presentar hasta el 30 de septiembre a las 23:59 horas, aunque si la DGSF considera que las circunstancias así lo aconsejan, el plazo de presentación podrá ser ampliado.

Las alternativas

Las alternativas al uso de diésel en estudio son la tracción con hidrógeno verde (trenes de pila de hidrógeno, con uso de una celda de combustible de hidrógeno para la generación de electricidad que alimente motores eléctricos); tracción con electricidad por baterías (trenes dotados con baterías que recargan en tramos con catenaria y cambian a batería en zonas sin electrificación); tracción combinada (eléctrico-batería/hidrógeno) con una electrificación estratégica del trazado (estaciones, desniveles pronunciados, tramos urbanos); y biocombustibles o e-fuels (empleo de biodiésel, etanol o combustibles sintéticos en motores diésel adaptados).

En este sentido, cabe destacar que esta iniciativa nace de los compromisos que el Gobierno central de Pedro Sánchez ha asumido con la Comisión Europea, vinculados a las inversiones ejecutadas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En ese marco, se acordó incorporar en una nueva estrategia una planificación de la electrificación o el impulso de tecnologías libres de combustibles fósiles.

De hecho, estas actuaciones forman parte de la nueva estrategia y análisis de las necesidades de electrificación de la Red Ferroviaria de Interés General, actualmente en elaboración y que tiene previsto finalizarse en 2026. Por último, indicar que actualmente, el 57,5% de los 11.672 kilómetros de la Red Ferroviaria de Interés General se encuentra electrificada, mientras que, en la alta velocidad, el 94,2% de los 3.748 kilómetros cuentan con las catenarias.