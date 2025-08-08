Plasencia y Mérida, entre las ciudades más calurosas de España de este jueves con casi 42 grados

Plasencia y Mérida marcharon las máximas temperaturas de Extremadura este jueves, llegando a superar los 41 grados, 41,7 y 41,6, respectivamente. Se cuelan así en el ranking de las diez localidades más calurosas de España en esta segunda ola de calor del verano, según ha recogido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su balance diario.

A nivel nacional, la Aemet registró 40 grados o más en un total de 67 estaciones en Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-Leon, Aragón, Galicia y Comunidad de Madrid. De entre ellas, dos superaron los 42 grados: Oropesa, Dehesón del Encinar en Toledo, con 42,1 grados; y Toledo, que marcó la máxima del país con 42,4 grados.

Las localidades más calurosas del 7 de agosto. / Aemet

Así lo ha detallado el portavoz de Aemet, José Luis Camacho, en el resumen de fenómenos significativos registrados este miércoles de manera provisional en los observatorios de la red de Aemet, según recoge Europa Press.

Las 13 localidades con mayores temperaturas

Fueron un total de 13 estaciones las que superaron los 41 grados: Montoro, Vega Armijo, en Córdoba (41,8ºC); Granada/Aeropuerto, Minas de Almadén en Ciudad Real y Plasencia (41,7ºC); Mérida en Badajoz (41,6ºC); Arroyo de Ojanco en Jaén y Candeleda en Ávila (41,5ºC); Cazorla en Jaén (41,3ºC).

Además, superaron los 41 grados las estaciones de Navalvillar de Pela en Badajoz y San Nicolás T.Tasarte/Coparlita en Las Palmas (41,2ºC); y Agüimes-El Milano en Las Palmas, Villanueva de La Cañada em Madrid y Villarrobledo en Albacete (41,1ºC). Por otro lado, las mínimas del país se registraron ayer en Puerto del Pico (Ávila) con 7,5ºC, en Xinzo de Limia (Ourense) con 9,3ºC y en El Puente (Zamora) con 10,2ºC.

Precipitaciones

En lo que se refiere a las precipitaciones, Camacho explica que la presencia de una circulación cerrada en niveles altos propició la aparición de tormentas con rayos, rachas de viento intensas y precipitaciones localmente fuertes como en el caso de Charilla (cerca de Alcalá la Real, en Jaén).

Allí cayeron 28,4 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora, once de ellos sólo en diez minutos. Además, Estepona registró 4,8 l/m2 y San Pablo de los Montes en Toledo registró 3,9 l/m2. Asimismo, un frente debilitado ocasionó pocas precipitaciones como los 7,2 litros en 24 horas en Pola de Somiedo (Asturias). Al margen de ello, no hubo actividad tormentosa a excepción de una tormenta sobre el mar junto a Alborán.

Asimismo, la lista de rachas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora (km/h) este jueves estuvo encabezada por Agaete en Gran Canaria con 74,5 km/h, Aeropuerto de Gando en Gran Canaria con 72,4 km/h y La Aldea de San Nicolá también en Gran Canaria con 70,6 km/h.