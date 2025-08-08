Rumba y Copla Fest de Plasenzuela con la actuación del Chunguito Juan Salazar

Plasenzuela celebrará el martes 12 de agosto la primera edición del Rumba y Copla Fest en el Recinto Ferial. La actuación comenzará a las 23.00 horas con entrada gratuita para todos los asistentes.

El Ayuntamiento de Plasenzuela ha decidido apostar por dos de los géneros que más tirón tienen entre el público de todas las edades y el evento promete ser una gran noche inolvidable de música en directo con el objetivo de continuar con próximas ediciones en años venideros.

La estrella del cartel es el Chunguito Juan Salazar que actuará realizando un homenaje al grupo Los Chunguitos en su Gira 50 Aniversario.

El artista pacense, a punto de cumplir los 70 años, ha formado parte del grupo Los Chunguitos que fundó en los años 70 junto a sus dos hermanos, José y Enrique. Tras la muerte de Enrique en 1982, compositor y vocalista de Los Chunguitos, entró a formar parte del grupo Manuel Salazar, primo de los anteriores. Juan es también conocido por ser hermano de otro exitoso grupo musical: Azúcar Moreno, formado por sus hermanas Toñi y Encarna.

Juan Salazar ofrecerá a sus seguidores todos los grandes éxitos de Los Chunguitos y no faltarán canciones como “Carmen”, “Dame veneno”, “¡Ay qué dolor!”, “Me sabe a humo” o “Me quedo contigo”. Los amantes de la rumba de toda la vida, mayores y jóvenes, tienen una cita en Plasenzuela.

Además del Chunguito, el I Rumba y Copla Fest también contará con la actuación de Juan Carlos Armario Pinto, conocido artísticamente como ‘Bornolero de España’. Un cantante originario de Bornos (Cádiz) que ha participado en diversos festivales y eventos flamencos, y que rinde homenaje a dos grandes artistas de la copla española como son Rafael Farina y Manolo Escobar.

Conocido popularmente como el Heredero de la voz de Farina y Escobar, Bornolero de España fue el primer premio nacional de Televisión Española en el programa Lluvia de Estrellas. No faltarán los grandes éxitos de Rafael Farina como ‘Ojos verdes’ o ‘Vino amargo’ y los grandes hits de Manolo Escobar con ‘Mi carro’ y ‘El porompompero’.

Respaldo de la Diputación de Cáceres

El I Rumba y Copla Fest cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres y aspira a convertirse cada verano en un referente musical de calidad para Plasenzuela y toda la comarca. Desde el Ayuntamiento de Plasenzuela y la Comisión de Festejos, han expresado su profundo agradecimiento a la Diputación de Cáceres, y muy especialmente a Presidencia, "por el respaldo y la confianza depositada en nuestro municipio".

El alcalde de Plasenzuela, Damián Ceballos, manifestó que esta colaboración "ha sido fundamental para hacer realidad esta primera edición del Rumba y Copla Fest, un evento que marca un antes y un después en nuestra programación cultural y festiva". Gracias a este apoyo, los vecinos de Plasenzuela y visitantes disfrutarán con artistas de renombre y con una propuesta de calidad abierta a todo el público "que pone en valor nuestra identidad, la música popular y la tradición", manifestó el dirigente local.

El Rumba y Copla Fest se convierte así en un evento cultural más que viene a completar la oferta de actividades culturales que desarrolla la localidad durante todo el año. Con sus poco más de 500 habitantes, Plasenzuela celebra eventos destacados durante el año como el Festival de las Artes y Poesía o los Encuentros de Piano de conservatorios.

Antesala de las Fiestas Patronales de agosto

El ayuntamiento ofrece así esta propuesta cultural para que el público conecte con sus raíces musicales y la localidad siga siendo referente de apoyo a la cultura. El festival será la antesala a las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de la Asunción ‘Feria del Trapo’ que se celebran del 13 al 16 de agosto.

La programación desarrollada por el ayuntamiento junto con la Comisión de Festejos Tololondia y la colaboración de empresas y firmas colaboradoras incluye una semana cultural repleta de actividades, además de verbenas, charangas, discoteca móvil, fiesta de la espuma, Carnaval de Verano, hinchables y cabezudos.

El Ayuntamiento de Plasenzuela agradece la colaboración de todos los voluntarios que se implican en cada evento cultural o deportivo y que trabajan desinteresadamente en todos los eventos que se organizan en Plasenzuela.