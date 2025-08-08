SEO/BirdLife pide colaboración para reducir la muerte de aves en tendidos eléctricos de Extremadura

La Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife, ha lanzado este verano una campaña de seguimiento del impacto de tendidos eléctricos en nueve espacios de la Red Natura 2000 de Zamora, Salamanca, Sevilla, Huelva, Cáceres y Badajoz, donde habitan especies muy sensibles a estas amenazas, y que durará hasta finales de septiembre.

Por este motivo, SEO/BirdLife ha desarrollado en el marco del Proyecto LIFE Power Line 4 Birds, la aplicación 'Mortalidad en infraestructuras' para el seguimiento de tendidos, que permite la implicación ciudadana en la tarea de localizar los puntos donde tienen lugar los incidentes y así lograr reducir la mortalidad de las aves por estas causas.

Ave electrocutada junto a una torre eléctrica localizada por el SEPRONA. / LCB

A partir de los datos recogidos en esta campaña, SEO/BirdLife activará la comunicación con las compañías titulares de los tendidos y con las consejerías competentes en medio ambiente para solicitarles la priorización de corrección de esos apoyos peligrosos (mediante aislamiento, balizamiento o rediseño) o el balizamiento de líneas (dispositivos anticolisión), y se realizará un seguimiento para garantizar que las correcciones se ejecutan en tiempo y forma, afirman desde la organización.

Aves que se emancipan

Según ha informado la organización, en julio y agosto se emancipan muchas especies de aves jóvenes y su inexperiencia en el vuelo, al no haber desarrollado su capacidad motora de maniobra y el desconocimiento del territorio, aumentan la exposición de estas aves a dos amenazas clave: la electrocución y la colisión con líneas eléctricas. "Esto representa un impacto relevante en la dinámica poblacional de algunas especies, constituyendo un factor crítico para su supervivencia", añade.

En este sentido, recalca que el riesgo es especialmente relevante en los juveniles de especies de gran envergadura, como el águila imperial ibérica, el águila perdicera, el milano real o el buitre leonado, aunque también afecta a especies de menor tamaño como cernícalos o diversas especies de córvidos.

A su juicio, la reducción de esta mortalidad no natural es prioritaria para garantizar la supervivencia de los jóvenes y la conservación a largo plazo de numerosas especies. "La identificación de los apoyos y vanos peligrosos es muy importante para abordar el problema. En esta época del año los juveniles de aves actúan como centinelas de la electrocución y colisión, facilitando la localización de los postes con diseños más peligrosos", explica.

Medidas de protección

SEO/BirdLife recuerda que las comunidades autónomas deben aplicar el Real Decreto por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, cuyo artículo 5 insta a que las líneas existentes en zonas de protección se corrijan prioritariamente. Asimismo, manifiesta que las compañías eléctricas son responsables de diseñar, mantener y corregir las líneas peligrosas, como mínimo dentro de las zonas de protección declaradas, con responsabilidad jurídica y penal por la inacción en esta materia.

De cara a la campaña ciudadana, SEO/BirdLife recuerda que el seguimiento de cualquier línea se debe realizar en las primeras horas del día tras el amanecer o a última hora del día hasta el crepúsculo, evitando las horas de máximo calor. Asimismo, apunta que en estas fechas los cadáveres, siendo además de juveniles, se descomponen mucho antes por efecto del calor, y también desaparecen más rápidamente por el consumo por los animales carroñeros, como por ejemplo las hormigas.