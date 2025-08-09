Calor por el día, rutas por la noche: Extremadura ofrece senderos privilegiados para ver las estrellas

Extremadura atraviesa estos días una de las olas de calor más largas que se recuerdan, con jornadas a más de 40 grados donde las rutas para disfrutar de la interminable naturaleza regional no solo se complican, también se desaconsejan por la sucesión de alertas climatológicas. Pero la noche es otro mundo: una auténtica vuelta de página, una invitación a realizar todo lo impide el sopor del día. Y además, la región no es cualquier destino cuando se oculta el sol: es un auténtico planetario natural. Un cielo limpio, único por la escasa contaminación lumínica y atmosférica. Un paisaje celeste entre los mejores de Europa y además con unas condiciones climatológicas óptimas: pocas noches con nubes.

Cuatro espacios Starlight

De hecho, Extremadura ya tiene cuatro Destinos Turísticos Starlight, es decir, certificados que se conceden a lugares que gozan de excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados: Parque Nacional de Monfragüe, Lago de Alqueva (primer destino Starlight transfronterizo), Comarca de Las Hurdes (al completo) y 'El Chorreón' de Moraleja.

Dentro y fuera de estos espacios, hay rutas naturales que pueden realizarse de noche, recomendadas desde la estrategia autonómica 'Extremadura, Buenas Noches' (Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz, Redex y Fempex), que permiten disfrutar de emplazamientos de gran interés de una manera sostenible y saludable. Ofrecen recorridos por la historia y por la naturaleza, al tiempo que se va contemplando la cúpula celeste de forma privilegiada, con lugares que en algunos casos fueron zonas de adoración y observación del sol, la luna, las estrellas...

Los planos, con las fichas técnicas, los perfiles de la ruta, los consejos y su descripción pueden descargarse en 'https://extremadurabuenasnoches.com/senderos/'. Están repartidos de norte a sur de Extremadura y son los siguientes:

Hacia las cuevas de Fuentes de León

El monumento natural de las Cuevas de Fuentes de León está compuesto por más de 1.000 hectáreas que forman uno de los entornos paisajísticos naturales mejor conservados de la región. Son varias cuevas del paleolítico, referentes de la prehistoria y la paleontología de la Península Ibérica.

Las cuevas de Fuentes de Leon. / Extremadura Buenas Noches

En este marco incomparable se pueden disfrutar dos rutas senderistas de alto valor personal y experiencial. La ruta "Del Cielo a la Tierra", que va guiando por distintas cuevas cercanas como Los Postes, Los Caballos o la Cueva Masero, y que incluye un muestrario de rocas al aire libre y paneles interpretativos; y la ruta 'Cueva del Agua' , en paralelo a la rivera de Montemayor, con final en la mayor cueva, la del Agua, un templo kárstico ocupado por un gran lago de 200 metros de largo.

Senderos a la 'montaña mágica'

Ubicado en la zona occidental de la Siberia extremeña, el embalse de la Serena forma un mar interior. En la zona de Galizuela - Esparragosa de Lares, emerge del agua el Cerro Masatrigo, con un perfil tan extraño como bello, de perfectas proporciones, que hacen de esta montaña de 400 metros un lugar que atrapa a quienes lo contemplan. Numerosos extremeños y turistas acuden a contemplar esta 'montaña mágica'

Vista del cerro Masatrigo al caer el sol. / Extremadura Buenas Noches

En él se puede disfrutar de la ruta 'Agua y estrellas', con elementos de interés geológico y medioambiental, bajo un cielo limpio de contaminación lumínica perfecto para observar las estrellas, siendo la comarca de La Siberia la que tiene el mayor número de kilómetros de costa dulce de España. El recorrido abarca 2,7 kilómetros y atraviesa una zona reconocida por sus valores naturales, su patrimonio natural y biodiversidad, ya que cuenta con una rica comunidad de aves rupícolas y forestales, ligadas a las sierras y dehesa del entorno.

Ruta 'Buenas noches, Miraflores'

Se trata de un recorrido circular de corta distancia (850 metros), que se puede realizar en 30 minutos. Tiene una altura máxima de 347 metros. Parte de la iglesia de los Remedios, en Alconchel, y empieza a subir por la calle del Olivo hasta salir de la población por una senda empedrada que lleva a una zona habilitada como parking del castillo. Se trata de un punto excepcional para la observación de estrellas, por estar fuera de la línea visual directa de la localidad.

El Castillo de Alconchel, en plena noche. / CEDIDA

El castillo de Alconchel, de origen árabe, fue reconstruido en el siglo XII por el monarca lusitano Alfonso Enríquez. Constituyó uno de los bastiones más importantes de los templarios.

El 'Huerto Galáctico' de Serrejón

Entre las sierras de Monfragüe y las llanuras del Campo Arañuelo, dentro de la Reserva de la Biosfera, se sitúa Serrejón, con doce senderos homologados que lo sitúan como un territorio idóneo para disfrutar de las caminatas. Ofrece además un sendero nocturno que atraviesa las callejuelas entre muros de piedra seca, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por un paisaje de pequeñas parcelas de olivos.

El entorno de Monfragüe. / Turismo Extremadura

A medida que se acerca a las faldas de la Sierra de la Herguijuela, presenta una gran variedad de encinas, alcornoques y madroños, junto a plantas aromáticas como el cantueso, el romero o el tomillo. Tras recorrer un kilómetro (la ruta son 2 de ida y vuelta), se llega a los Huertos, un área con una fuente pilón, bancos y casetas, y una bella zona de observación del cielo nocturno.

'Noche en el Chorreón' de Moraleja

Este paraje natural, puerta de entrada a la comarca de Gata, está considerado el primer paraje 'Starlight' de Extremadura debido a la excelente calidad de sus cielos. Ofrece las condiciones ideales para disfrutar de la astronomía con telescopios y equipos profesionales.

Imagen al ocaso del Chorrerón de Moraleja. / CEDIDA

Forma parte de la Dehesa Boyal de Moraleja, donde el río Arrago constituye una atractiva cascada. Tiene 4 kilómetros que pueden cubrirse en aproximadamente 1 hora y 15 minutos.

Ruta 'Dehesa de las estrellas'

Abarca una distancia de 2,4 kilómetros, que se puede realizar en 50 minutos al tratarse de un itinerario circular. Discurre por la Dehesa Boyal de la Roca de la Sierra, conformada por una gran llanura de 300 metros de altitud con pequeñas sierras y cerros, que alberga doce charcas rodeadas de encinas y jarales.

Centro de Interpretacion de la Roca de la Sierra. / CEDIDA

La zona está entre dos ZEPAS de gran interés ornitológico, donde se puede observar desde la cigüeña negra hasta el buitre leonado, el buitre negro, el águila real e incluso el búho real. Dotado de mirador celeste, se trata de una zona privilegiada por la observación y disfrute de un impresionante cielo nocturno.

Ruta 'Roso de Luna'

La Sierra de San Cristóbal, en Logrosán, es un monte aislado de 680 metros que ofrece una observación excepcional de las estrellas. Se accede fácilmente por un ancho camino que parte de la ermita de la Virgen del Consuelo, junto al Centro de Interpretación del Cerro de San Cristóbal, sin pérdida y en constante subida, hasta llegar a una increíble zona de observación del cielo nocturno. Son unos 4 kilómetros con un tiempo estimado de una 1 hora y 10 minutos.

Cerro de San Cristóbal. / Geoparque Unesco

Durante esta ruta, se pueden apreciar los yacimientos arqueológicos de asentamientos romanos. En lo más alto del cerro existe un vértice geodésico.

Ruta 'Río de estrellas'

Muy asequible, de 0,6 kilómetros, se realiza en poco más un cuarto de hora. También denominada Ruta Cueva del Agua, está enclavada a orillas del embalse del Cijara, en el límite de las provincias de Cáceres y Badajoz, que abarca 6.565 hectáreas sobre el Guadiana y el río Estena.

Reserva del Cíjara. / Turismo Extremadura

En este entorno se ubica la Reserva Nacional de Caza del Cijara, con 130 kilómetros de perímetro, uno de los espacios naturales más bellos y mejor conservados de la península por su biodiversidad y conservación medioambiental.