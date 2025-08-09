Conciliación familiar en Extremadura: 5.000 prestaciones y 300 excedencias

La Seguridad Social tramitó 4.960 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor durante el primer semestre de 2025 en Extremadura. De estas, 2.396 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 2.564 al segundo, normalmente el padre. El Gobierno central financió estas subvenciones por un importe de 31.458.250 euros.

Estas cifras se corresponden a periodos disfrutados entre enero y junio de la presente anualidad, por lo que no coinciden exactamente con el número de prestaciones tramitadas, ya que algunas pudieron iniciar el trámite en 2024 y parte de ellas disfrutarse en 2025. En el caso de Extremadura, la duración media de los permisos por nacimiento y cuidado del menor fue de 110,42 días.

Asimismo, cabe señalar que en los primeros seis meses del año se concedieron un total de 312 excedencias para el cuidado familiar, de las que 270 fueron solicitadas por mujeres y 42 por hombres, lo que supone un 7,59% más en la región con respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde 2021, la prestación es igual para ambos progenitores, al tiempo que se reconoce como un derecho individual y no transferible. En concreto, este permiso es de 16 semanas y seis de ellas deben disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en caso de adopción, guarda o acogimiento.

Ayudas del 'cheque bebé'

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó pasado miércoles el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de 500 euros por nacimiento en las zonas rurales y se aprueba la primera convocatoria para 2025, dotada con un millón de euros, y que se podrán solicitar hasta el 31 de octubre para los nacimientos producidos entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, ambos inclusive

Los cambios más significativos son la eliminación del requisito económico por el que se tenía en cuenta el nivel de renta de la unidad familiar, además de que se considera de manera independiente la población de los municipios, entidades locales menores y pedanías con menos de 3.000 habitantes, para que más unidades familiares se vean beneficiadas. De hecho, el Ejecutivo regional prevé llegar a 2.000 familias.

Otra de las novedades respecto a la normativa anterior es que ahora los progenitores que tengan custodia o guarda compartida, que no convivan y que no estén de acuerdo en que sea un único progenitor el que reciba la totalidad de la ayuda, ambos pueden ser beneficiarios y recibir, cada uno, la mitad de la cuantía total. Por otro lado, se ha reducido en un mes el plazo de resolución para la convocatoria actual.