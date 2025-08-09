El ‘culebrón’ del verano: cómo el estrés abre la puerta al herpes zóster

Hace unos días un familiar comenzó con un dolor lacerante en la frente y al poco tiempo aparecieron unas vesículas en forma de culebrilla. La orientación diagnóstica, herpes zóster. Me recordó algo que vemos cada vez con más frecuencia en nuestras consultas: cuando la vida aprieta y el estrés se vuelve crónico, nuestras defensas se adormecen y los virus latentes aprovechan para salir. El virus de la varicela‑zóster, causante de la varicela infantil, se «refugia en los nervios» y, años después, puede reactivarse como herpes zóster; le ocurre a una de cada tres personas a lo largo de la vida y, sí, puede tocarnos a cualquiera, incluso en vacaciones.

El estrés sostenido —ese que no remite cuando suena el despertador— mantiene altos los niveles de cortisol, la hormona diseñada para estar en alerta. Con el tiempo, el exceso de cortisol «emboba» a los linfocitos, guardianes de la inmunidad, y abre una rendija por la que se cuelan los «virus dormidos». El Instituto de Salud Carlos III, tras revisar los partes de enfermedades de 2014 a 2022, describe un patrón claro: el herpes zóster aparece con más frecuencia en verano y se relaja en invierno. El calor extremo, la intensa radiación ultravioleta que deprime la respuesta inmunitaria de la piel, los cambios de sueño y la deshidratación se combinan con un detalle no menor: muchas veces las vacaciones no son garantía de descanso, sino cuidar hijos y nietos, viajes a deshora y preocupaciones económicas.

Síntomas

¿Qué señales deben alertarnos? Primero un hormigueo o quemazón en una franja de piel —costado, espalda o cara— acompañado de dolor punzante, como un pinchazo o sensación de quemazón. A los dos o tres días brotan pequeñas vesículas agrupadas; algunas personas notan fiebre o malestar. Los antivirales resultan mucho más eficaces cuando se inician antes de 72 horas.

La complicación que más tememos los médicos de familia es la neuralgia postherpética: un dolor punzante, quemante o eléctrico que puede persistir más de tres meses después de que las ampollas y las vesículas se hayan ido. Afecta a uno de cada cinco pacientes mayores de 60 años y puede ser incapacitante, como un brasero ardiente pegado a la piel que no se apaga. Quienes la sufren duermen mal, muy mal, se mueven menos y con frecuencia desarrollan ansiedad, nerviosismo o depresión. Por eso es crucial iniciar el antiviral pronto, ajustar la analgesia y, sobre todo, prevenir con vacunación y hábitos saludables.

Prevención

Para reducir el riesgo y, si aparece, amortiguar sus efectos, hay gestos sencillos que funcionan mejor de lo que pensamos. Dedicar diez minutos al día a una respiración tranquila y sosegada, a un paseo a la sombra o a una conversación que ayude a la cabeza a bajar de revoluciones y reactivar las defensas. El ejercicio moderado —caminar, nadar, pedalear— oxigena los músculos y linfocitos sin agotar las reservas. Dormir a la misma hora, sin pantallas, con el cuarto a oscuras y sin ruidos, es como vacunar el sistema inmune cada noche. El sol, en estos días especialmente «generoso y exigente», pide fotoprotección ≥30 y agua con frecuencia; la piel bien hidratada y sin quemaduras solares es una mala anfitriona para el herpes zóster. Y, para quienes tienen 65 años o más, la vacuna frente al herpes zóster reduce la probabilidad de padecerlo y, sobre todo, de sufrir la terrible neuralgia postherpética.

A menudo surgen preguntas en nuestras consultas. ¿Se contagia el zóster? Solo a las personas que nunca pasaron la varicela ni recibieron la vacuna y mientras haya ampollas abiertas, porque en realidad lo que se transmite es el virus de la varicela. ¿Sirve el hielo? Calma momentáneamente, pero lo que marca la diferencia es el antiviral precoz y un buen analgésico pautado. ¿Puede repetirse? Es poco común, pero posible; mantener el estrés a raya y vacunarse son las mejores barreras.

El herpes zóster no es un castigo ni una señal de fragilidad moral; es un recordatorio de que cuerpo y mente van de la mano. Este verano, haz hueco para el descanso real, hidrátate, protege tu piel y no dudes en pedir ayuda si las ampollas o el dolor aparecen. Cuanto antes consultes, antes podremos ayudar a frenar la inflamación y evitar secuelas. Tu sistema inmunitario —y tu familia— te lo agradecerán.