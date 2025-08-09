Extremadura aguarda cinco días de calor extremo: la ola se prolonga hasta el jueves

Continúa la alerta naranja por calor un día más en Extremadura. El 112 la ha extendido este sábado desde las 13.00 horas hasta las 21.00 en en las Vegas del Guadiana y La Siberia en la provincia de Badajoz, y en la zona del Tajo y Alagón, en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres, las temperaturas máximas alcanzarán los 40 grados. El resto de la región permanecerá en alerta amarilla.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado es de cielos poco nubosos, con alguna nubosidad de evolución en el norte y este y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 18 grados de mínima y 40 de máxima, y en la de Cáceres entre 22 y 38 grados.

La Aemet ha explicado que la masa de aire cálido africano y la elevada insolación está haciendo que se registren temperaturas más altas de lo habitual. "La configuración sinóptica continúa bastante estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre gran parte de la Península. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor", ha informado.

Sin embargo, esta situación no variará en los próximos días y se seguirán rondando los 40 grados en la mayoría de la comunidad aunque con ligeros descensos

Tregua el jueves

Para el martes y miércoles que viene, según la Aemet es probable que primen los descensos térmicos, en la vertiente cantábrica y tercio noreste, y durante el martes en la meseta norte y tercio sureste. Aun así, estos días se alcanzarán probablemente los 42-44 ºC en torno a las principales depresiones del cuadrante suroeste.

A pesar de los descensos, el miércoles las temperaturas continuarán siendo altas, por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el jueves 14.

Riesgos de altas temperaturas. / Ministerio de Sanidad

Medidas del Ministerio de Sanidad Bebe agua y líquidos con frecuencia, aunque no sienta sed y con independencia de la actividad física que realice. Evita las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación. Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, presta especial atención a: bebés y menores, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor (como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol). Permanece el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refréscate cada vez que lo necesite. Procura reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día. Usa ropa ligera, holgada y que deje transpirar. Nunca dejes ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a personas menores de edad, mayores o con enfermedades crónicas). Consulta a tu profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas. Mantén tus medicinas en un lugar fresco; el calor puede alterar su composición y sus efectos. 10. Haz comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos, etc.)

Riesgos de incendios

El riesgo de incendio pasa este domingo a ser extremo durante toda la semana. Lo que significa que se trata de "una situación es explosiva o supercrítica, con incendios violentos (elevada velocidad de propagación, incendios en copas de árboles, focos secundarios, pavesas, columnas de convección y grandes paredes de llamas)", según la Aemet.

Riesgo extremo de incendios para este domingo, 10 de agosto. / Aemet

Cabe recordar que la Junta de Extremadura estableció el pasado 1 de junio la época de peligro alto de incendios forestales del plan Infoex, que permanecerá hasta el 15 de octubre.