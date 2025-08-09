Extremadura convoca los 24 ciclos de FP que se pueden cursar desde casa

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la convocatoria que regula el proceso de admisión y matriculación para 24 ciclos formativos de Grado Medio y Superior, en modalidad virtual, durante el curso académico 2025/2026. Las enseñanzas objeto de la convocatoria se impartirán en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con independencia de los que se desarrollan en los privados.

En total, Educación oferta ocho ciclos formativos de Grado Medio y 16 de Grado Superior de Formación Profesional relacionados con las ramas profesionales de administración y gestión, electricidad y electrónica, hostelería y turismo, informática y comunicaciones, sanidad, servicios socioculturales y a la comunidad, comercio y marketing, imagen y sonido; y seguridad y medio ambiente.

Sgún informa el Ejecutivo en nota de prensa, la solicitud de admisión para alumnado de nuevo ingreso se cumplimentará y presentará de forma telemática en la secretaría virtual de la Plataforma Educativa Rayuela desde el 15 hasta el 23 de septiembre de 2025. En dicha solicitud se señalará solo un ciclo formativo y los módulos profesionales en los que desea ser admitido por orden de preferencia.

Requisitos

Para acceder a esta oferta formativa es necesario tener 18 años o cumplirlos en el año natural en que comience el curso. No obstante, también está abierta a mayores de dieciséis años que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros en régimen ordinario, sean deportistas de alto nivel y alto rendimiento o a quienes concurran alguna de las circunstancias excepcionales recogidas en la resolución. Además, deberán cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria para cada uno de los grados.

Podrán presentar solicitud de admisión las personas que se incorporen por primera vez a un centro educativo sostenido con fondos públicos para iniciar alguna de estas enseñanzas; el alumnado que desee continuar en esta modalidad, pero haya perdido el derecho a permanencia o quiera cambiar de modalidad de enseñanza, ciclo y/o centro, y aquel que no hubiera estado matriculado en el curso 2024/2025 y esté en disposición de realizar dicho ciclo formativo.

La modalidad virtual, impartida en régimen semipresencial u on-line, es de carácter modular y utiliza una metodología flexible, abierta y dinámica, adaptada a las condiciones, capacidades y necesidades de los alumnos. Permite combinar la formación con la actividad laboral u otras responsabilidades. Cada centro educativo donde se cursen estas enseñanzas dispondrá de puestos de apoyo y ayuda con los equipos electrónicos y humanos necesarios para facilitar la presentación de las instancias.

Matrícula

Los solicitantes que obtengan plaza deberán formalizar su matrícula también a través de la secretaría virtual de la Plataforma Educativa Rayuela. El plazo para este trámite es del 9 al 16 de octubre de 2025. En cuanto al alumnado con derecho a permanencia, el periodo de solicitud de admisión será del 1 al 10 de septiembre de 2025 y el de matriculación del 23 al 29 de septiembre de 2025. En este caso, podrá formalizar su matrícula personalmente en el centro en el que vaya a cursar sus estudios, a través de los registros de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Junta de Extremadura, en una oficina de correos o por vía telemática.