Los extremeños Sanguijuelas del Guadiana arrasan en el Sonorama de Aranda de Duero

Sanguijuelas del Guadiana está de moda. El grupo extremeño compuesto por Juan Grande (25 años), guitarrista, Víctor Arroba (23 años), bajista y Carlos Canelada (22 años), guitarrista y vocalista, está recorriendo el país de festival en festival, además de dar diferentes bolos en la región. Este fin de semana han recalado en uno de los festivales más consolidados del panorama nacional, el Sonorama Ribera, que arrancó el día 6 y se alarga hasta este domingo, 10 de agosto, en Aranda de Duero. Una cita en la que pese a que la música indie cobre mayor protagonismo en su cartel, incluye pop, rock, trap, rap, reggae y muchos más estilos.

La banda de la localidad pacense de Casas de Don Pedro, sorprendió al público con una charanga que interpretó hasta canciones indie como 'Valiente' de Vetusta Morla, en la que los asistentes no pararon de cantar y saltar. Entre la multitud había banderas de Extremadura, incluso colgadas de los balcones de la conocida plaza del Trigo, donde se encuentra el escenario al que se subieron los extremeños, el más emblemático del festival desde 2006.

La M.O.D.A, Celia Romero y Arde Bogotá

La charanga no fue el plato fuerte del concierto. Por si fuera poco, después de sus exitosas '100 amapolas', los pacenses no defraudaron a la abarrotada plaza y subieron a David Ruiz, cantante y guitarrista del grupo burgalés La M.O.D.A (La Maravillosa Orquesta de Alcohol) a tocar 'Intacto'. Después llegó la cantaora Celia Romero con 'Revolá', uno de los temas más conocidos. Y por último, otra de las sorpresas fue la de Antonio García, vocalista de Arde Bogotá, junto al que interpretaron 'Mirando por los míos'.

Con el público ya a sus pies y como siempre, con su tierra por bandera, pusieron el broche con el himno extremeño. Ahora ya cuentan las horas para subirse al escenario este sábado, 9 de agosto, del Somos Sierra Sonora, otro festival, en Viniegra de Abajo (La Rioja).

"Para el recuerdo"

"Ayer llegamos del pueblo al pueblo con nuestra verbena y será uno de esos días que se quedarán siempre en el recuerdo, pase lo que pase, lo de ayer pa nosotros se queda. Mil gracias a David Ruiz, Celia Romero y Antonio Garcíar hacer todavía más especial el día de ayer y hacernos sentir como auténticos niños, os queremos. Y como no podía haber verbena sin charanga, nos la trajimos desde casa 'Charanga de bar en bar'", ha sido el mensaje que han publicado en sus redes sociales después de lo vivido este viernes.