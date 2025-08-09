Los hosteleros extremeños piden retrasar el horario de cierre debido al calor

La Asociación de Turismo, Hostelería y Comercio de Extremadura considera “fundamental” que se aumente el horario de cierre de los establecimientos hosteleros extremeños a tenor de la menor actividad diurna existente en verano como consecuencia del calor.

El presidente de la entidad, Antonio Martínez, ha explicado a EFE que ha propuesto a la Junta de Extremadura que este horario de cierre “se prolongue durante una hora más”, lo que espera “se pueda negociar” tras las vacaciones “de cara como muy tarde al próximo verano”.

Según ha expresado, los establecimientos “sufren muchas pérdidas” en actividad y ventas durante el periodo estival debido a que en muchos días del verano “no se puede estar en las terrazas desde el final del desayuno hasta las 21.00 horas”.

Bares y restaurantes tienen en su gran mayoría aire acondicionado en el interior, pero muchos usuarios prefieren consumir en el exterior, ha reconocido, lo que no se puede realizar en muchos días del periodo estival.

En este sentido, ha recordado que la Junta de Extremadura ha publicado ya ayudas para incentivar instalaciones en la lucha contra el calor, pero ha pedido agilidad en los trámites.

Ayudas para el turismo

“Ayudas para el turismo salieron hace dos años, y actualmente hay aún demandantes de estas ayudas que desconocen si se les ha concedido”, ha manifestado el máximo responsable de la Asociación de Turismo, Hostelería y Comercio.

“No se pueden llevar a cabo inversiones y estar dos años esperando a conocer si ese esfuerzo vendrá acompañado de una ayuda”, ha expresado.

En su opinión, y aunque algunas zonas de hostelería extremeñas posean durante los fines de semana un gran número de usuarios, “la realidad es que el número de clientes y de ventas es mejorable” en el sector en la comunidad autónoma, y el calor “no ayuda al objetivo de buscar estas mejores cifras”.

“La inflación y la subida de los impuestos incide en los establecimientos, lo que hace subir los precios, cuestión que va paralela a un menor número de usuarios pese a que los datos económicos y de empleo puedan reflejar lo contrario”, ha explicado Antonio Martínez.