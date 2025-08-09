Más pobres en verano: casi 4 de cada 10 familias extremeñas no pueden refrescar sus casas

El pasado junio fue el más tórrido desde que existen registros. Las temperaturas máximas diarias estuvieron 4,2 grados por encima de su valor normal, según la Aemet. El mes de julio, pese a algunas jornadas más suaves que distorsionaron la sensación de calor, ha terminado con una anomalía superior a +1 ºC respecto a la serie histórica. Los termómetros ya han sobrepasado este verano los 40 grados durante varias jornadas. Las alertas ‘naranja’ se suceden y hoy afectarán de nuevo a gran parte de la región. La actual ola de calor podría ser la más larga desde 2022. Y lo peor: algunas localidades extremeñas han venido marcando un día tras otro las máximas temperaturas por la noche.

En este contexto, un 36% de los hogares extremeños, es decir, casi 4 de cada diez, no pueden mantener una temperatura adecuada que les libere del sofoco de un clima que se recrudece sin piedad en verano. Así lo recoge el ‘Análisis sobre la pobreza energética en las viviendas en los meses de calor’, que ha presentado Greenpeace en colaboración con Ecodes, basado en un examen del calor que emana de las casas mediante cámaras térmicas.

Una climatización más cara

La conclusión es de bochorno. Las familias españolas que reconocen no tener recursos para mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante el verano, duplican a las que no pueden hacerlo en invierno, un 33,6% frente a un 17,6%. El aire acondicionado es más caro que la calefacción, la estufa o el brasero. Y ante este panorama, Extremadura, con una ubicación geográfica que asegura veranos especialmente tórridos, lo tiene complicado.

Datos por comunidades. / Informe de Greenpeace.

De hecho, la situación se agrava en los hogares con menos recursos. La pobreza energética afecta al 53,3% de ellos durante el verano, es decir, no pueden refrescar la casa. Esta es la media nacional, pero en el caso de Extremadura alcanza el 65,7% de las familias, lo que supone, junto con Madrid, el segundo porcentaje del país solo por detrás de Melilla (85,1%).

Por comunidades

En el ranking de comunidades, Murcia, Madrid, Andalucía y Cataluña son las cuatro con mayor incidencia de pobreza energética en verano a nivel general. Extremadura se sitúa sexta. En el otro extremo figuran Asturias, Cantabria y Galicia (donde la temperatura del estío no exige ese desembolso en climatización). En cuanto a las familias sin recursos, Melilla y las comunidades de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha tienen las peores cifras. Asturias, Cantabria y Castilla y_León presentan de nuevo los más moderados.

Los datos vienen avalados por las cámaras termográficas de Greenpeace, que además retratan cómo el verano se ceba con las casas peor aisladas, afectando a la salud, a la economía y al bienestar de las familias. El calor se cuela de manera generalizada en las viviendas a través de paredes, ventanas, techos y otros puentes térmicos, alcanzando temperaturas de hasta 48 ºC en superficies fotografiadas en barrios de Málaga, Valencia o Madrid.

«Nuestras viviendas, que deberían ser nuestro primer y más importante refugio en un clima cada vez más cálido, se convierten en radiadores permanentes en verano, debido al pésimo aislamiento del 95% de las casas. Esto nos obliga a elegir entre afrontar elevadas facturas eléctricas para intentar enfriarlas, con las consiguientes emisiones asociadas para el planeta, o a sufrir día y noche el insoportable calor de casas convertidas en hornos», afirma María Prado, responsable de campañas del Área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace.

Este colectivo exige al Gobierno que ponga los recursos económicos necesarios al servicio de las personas, y no de las empresas, «para ejecutar una rehabilitación masiva como oportunidad de asegurar el derecho a una vivienda digna y sostenible, en beneficio de la salud, el confort, el ahorro y la justicia social y climática», subraya el informe.