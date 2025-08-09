Los productos extremeños que deberán 'saltar' la barrera

Después de meses de amenazas, Estados Unidos ha comenzado a aplicar los nuevos aranceles impulsados por su presidente Donald Trump. En principio, se ha acordado un 15% general para los bienes procedentes de la Unión Europea, aunque productos como acero y aluminio continuarán con un 50%. Estas son las principales mercancías que comercializó Extremadura en este mercado entre enero y mayo y que desde ahora tendrán que afrontar un nuevo escenario.

TAPONES DE CORCHO

9,2 MILLONES DE EUROS

Tapones de corcho. / El Periódico

Aunque a cargo de un número reducido de empresas, los tapones de corcho vienen siendo los reyes indiscutibles de las exportaciones extremeñas a EEUU. Entre enero y marzo, han sido 9,2 millones de euros de un total de algo más de 21 millones en envíos de mercancías. Está por ver, en caso de que se prolongue la medida, si los estadounidenses, que no son productores de corcho, acaban optando en mayor o menor grado por otros sustitutivos, como las roscas de aluminio o el tapón sintético.

ALUMINIO

2,7 MILLONES DE EUROS

Industria del sector del aluminio. / El Periódico

En este arranque de 2025 ha sido el grupo de productos que ha tenido un mejor comportamiento. Ha duplicado sus ventas, lo que le ha hecho pasar del quinto al segundo lugar. Eso a pesar de que ha sido uno de los más castigados por los aranceles. No obstante la mayor parte del diferencial positivo se obtuvo en los meses de enero y febrero, antes del primer golpe, lo que podría apuntar también a que se ha producido una aceleración de las operaciones para anticiparse al gravamen.

CONSERVAS DE VERDURA Y FRUTA

2,6 MILLONES DE EUROS

Cosecha de tomate. / Europa Press

En los cinco primeros meses de este año la comercialización de conservas de fruta ha supuesto 2,6 millones de euros, lo que ha significado un descenso de casi un 24% respecto a igual periodo del año pasado (3,4 millones). Aquí el componente fundamental son los preparados de tomate, en los que Extremadura es una potencia productora, que se han desplomado un 30%, de estar por encima del millón y medio de euros a menos de 1,1 millones.

AJOS

1,2 MILLONES DE EUROS

Caja con ajos. / EUROPA PRESS

Es otro de los artículos con un mayor peso en la cartera de exportaciones de la región a territorio USA. Entre los productos que España manda a Estados Unidos, el ajo es también el bien hortofrutícola más vendido, con 3.248 toneladas hasta mayo de 2025, el 70 % de toda la exportación hortofrutícola nacional. Hace unos días, la patronal de productores y exportadores Fepex alertó del impacto de los aranceles, especialmente en el comercio de este alimento.

HIGOS

869.000 EUROS

Higos. / El Periódico

El norteamericano no se incluye entre los principales importadores de fruta extremeña. También es un cliente minoritario a nivel nacional, con solo 19,6 millones de euros hasta mayo. El apartado de frutas y frutos sin conservar de la región a EEUU sumó entre enero y mayo algo menos de 1,3 millones de euros, de los que 869 euros fueron de higos. Extremadura es la comunidad líder en producción y extensión de cultivo de este fruto en España, con amplia presencia en las dos provincias.

JAMONES Y PALETAS

666.000 EUROS

Un cortador prepara un plato de jamón ibérico. / El Periódico

El capítulo de jamones y paletas acapara la partida exportadora de carne extremeña a Estados Unidos. Entre los no europeos, EEUU se ha convertido en el principal destino de exportación para el ibérico. «Viene comportándose de una manera excepcional en los últimos 4 o 5 años. No solo por el volumen de consumidores que existen, sino por el poder adquisitivo y también por la cercanía que a veces encontramos entre la cultura española y la americana», se apuntaba hace unos meses desde la interprofesional del sector Asici.

ACEITES

551.000 EUROS

Producción en una almazara. / El Periódico

El aceite de oliva domina la comercialización extremeña dentro del capítulo de aceites y grasas. Las ventas de ‘oro líquido’ a este mercado, uno de los principales consumidores del mundo, se han hundido en los primeros cinco meses de 2025 lastradas por los aranceles, pero la caída del precio de este alimento durante esta campaña ha acentuado el efecto, llevando el descenso por encima del 91%: menos de 227.000 euros, frente a los 2,6 millones del ejercicio precedente.

PIMENTÓN

431.000 EUROS

Pimentón de la Vera. / El Periódico

La exportación del Pimentón de la Vera, un ingrediente reconocido y valorado por la alta cocina internacional, se ha convertido en algo habitual para las empresas transformadoras de Aldeanueva del Camino, Cuacos de Yuste, Villanueva de la Vera, Navalmoral de la Mata, Plasencia o Losar y Jaraíz de la Vera, entre otros municipios cacereños. En el primer tramo de este año la comercialización de pimentón a Estados Unidos se han acercado al medio millón de euros.

VINO

392.000 EUROS

Botellas de vino en un establecimiento comercial. / David Zorrakino - Europa Press

La región ha vendido vinos por importe de unos 392.000 euros en estos cinco meses a Estados Unidos. El director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, incidió recientemente que en 2024 Estados Unidos fue el primer mercado para los vinos envasados españoles, tanto tranquilos como espumosos, por lo que consideró vital para el sector eliminar el arancel general del acuerdo marco, del 15%, que podría lastrar el comercio con este país hasta en un 10%.