El PSOE extremeño denuncia un "grave atasco" en las ayudas para la rehabilitación energética

El PSOE de Extremadura ha denunciado esta sábado el "grave atasco" que sufre la tramitación de los expedientes de rehabilitación energética de viviendas en la comunidad, una situación que ha achacado a la "falta de gestión" del Gobierno regional presidido por María Guardiola. El secretario de Transición Energética y Cambio Climático, José Antonio Palanco, ha criticado la actitud del Ejecutivo autonómico y ha señalado que "cualquier excusa les vale para no pagar".

"El Gobierno de Guardiola intenta culpar al Ministerio, pero los fondos ya están transferidos. Hablamos de 68,4 millones de euros enviados por el Gobierno de España entre 2021 y 2024 para rehabilitación, más 18,8 millones para promoción de viviendas", ha apuntado a través de una nota.

Por su parte, la secretaria de Vivienda, Agenda Digital y ODS del partido, María Isabel Moreno, ha recalcado que "los datos desmontan el relato del PP, ya que el dinero llegó en cuatro pagos: 26,5 millones, 16 millones, otros 16 y casi 10 millones". Por ello, la socialista ha manifestado que "ya no pueden seguir mintiendo a las familias que esperan su ayuda".

En esta línea, el PSOE extremeño ha señalado también que no es la primera vez que un gobierno del PP pone trabas a estas ayudas, ya que "en el pasado llegaron a negar subvenciones por no llevar la firma del albañil en facturas que sí tenían el sello de la empresa constructora".

Asimismo, ha recordado que el portavoz socialista de Vivienda en la Asamblea de Extremadura, Fernando Rodríguez Enrique, ya ha denunciado esta situación en varias ocasiones y ha criticado que muchas familias ven peligrar ayudas con obras ya empezadas, mientras que "numerosos técnicos siguen sin cobrar por su trabajo".

Más de 7.300 viviendas

El pasado mes de mayo, la Junta de Extremadura aseguró tener comprometidas ayudas por valor de 42 millones de euros que llegarían a más de 7.300 viviendas. La secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua, dijo que si había personas a la espera de recibirlas era debido a que desde el Ministerio de Vivienda seguían trasladando la posibilidad de ampliar los fondos. "Preferimos no denegar esas ayudas ante la expectativa de que algunas de ellas puedan ser aprobadas y puedan llevar a cabo la actuación", indicó.

Según los datos facilitados entonces a este diario por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que gestiona estas subvenciones, había cerca de 4.000 solicitudes pendientes de resolver, el 45% del total de las 8.449 registradas. La convocatoria de ayudas, que podían llegar hasta un máximo de 18.000 euros por beneficiario, está formada por tres programas de subvenciones destinadas a distintas actuaciones concretas en viviendas y residenciales.

Entre las actuaciones subvencionables, destacan la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas y automatismos para la apertura de puertas incorporando mecanismos motorizados u otros dispositivos de accesibilidad; la instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos, así como sistemas tecnológicos de guiado que permitan la localización y que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos comunes del edificio.